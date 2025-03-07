Названы породы собак, которые лучше всего подойдут трудоголикам

Иногда у собачников совсем не хватает времени на уход за питомцем, поскольку большую часть жизни они проводят на работе. В беседе с РИАМО президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал, какие породы собак лучше подойдут для трудоголиков.

Ши-тцу

Ши-тцу. Фото © Shutterstock / FOTODOM /

Эти собаки дружелюбны и спокойны. Они не сильно расстроятся, если у вас не окажется времени на длительную прогулку с множеством игр. Эта порода также отличается своей аккуратностью к предметам в квартире.

Брюссельский гриффон

Брюссельский гриффон. Фото © Wikipedia / Dan9186

Брюссельские гриффоны верны, психически устойчивы, добродушны и веселы. Иногда им хочется находиться максимально близко к своему хозяину, поэтому дог-френдли офис их очень порадует.

Японский хин

Японский хин. Фото © Wikipedia / Joliot

Подходит для начинающих собаководов. Добрые и спокойные, умеют приспосабливаться к образу жизни своего хозяина. В просторном доме и постоянном внимании не нуждаются. Иногда любят поиграть, но высокие физические нагрузки им не особо по душе.

Чихуахуа

Чихуахуа. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

Легко привыкают к новой обстановке, могут быть вашим компаньоном в офисе, без проблем справляют нужду на пелёнку. Однако сидеть дома в полном одиночестве для них будет весьма трудным испытанием, поскольку они любят быть рядом со своим человеком.