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Регион
3 марта, 17:08

Усыплять бездомных собак разрешили в 17 российских регионах

РБК: 17 российских регионов приняли законы об усыплении бездомных животных

В России законы, касающиеся усыпления бездомных животных, приняты в 15 регионах, а в двух других регионах — Хакасии и Мордовии — эти нормы вскоре вступят в силу. Об этом сообщает РБК.

В настоящее время законы, касающиеся регулирования усыпления бездомных животных, действуют в следующих регионах: Мурманская, Астраханская, Самарская, Оренбургская и Кемеровская области, а также в Магаданской области, Ставропольском и Алтайском крае. Кроме того, такие нормы действуют в Забайкальском крае, Удмуртской Республике, Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Тыва, Чукотском автономном округе, Бурятии и Якутии.

В июле 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предоставляет регионам право самостоятельно определять подходы к регулированию судьбы бездомных животных. Этот закон также вводит запрет на самовыгул домашних животных, таких как собаки и кошки, за пределами специально отведённых мест. А недавно россиянам сообщили, что штрафы за самовыгул собак в стране могут значительно вырасти.

Юрист предупредил об опасности усыпления никому не нужных собак, которое обсуждают в Госдуме
Юрист предупредил об опасности усыпления никому не нужных собак, которое обсуждают в Госдуме
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Shutterstock / FOTODOM / Nathan The Newbie

Наталья Демьянова
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