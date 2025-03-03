Усыплять бездомных собак разрешили в 17 российских регионах

В России законы, касающиеся усыпления бездомных животных, приняты в 15 регионах, а в двух других регионах — Хакасии и Мордовии — эти нормы вскоре вступят в силу. Об этом сообщает РБК.

В настоящее время законы, касающиеся регулирования усыпления бездомных животных, действуют в следующих регионах: Мурманская, Астраханская, Самарская, Оренбургская и Кемеровская области, а также в Магаданской области, Ставропольском и Алтайском крае. Кроме того, такие нормы действуют в Забайкальском крае, Удмуртской Республике, Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Тыва, Чукотском автономном округе, Бурятии и Якутии.