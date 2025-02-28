Юрист предупредил об опасности усыпления никому не нужных собак, которое обсуждают в Госдуме

В Государственной Думе рассматривают предложение о внесении изменений в закон об ответственном обращении с животными. Рабочая группа депутатов выступила с инициативой разрешить регионам усыплять собак из приютов, если они не будут востребованы в течение месяца. Юрист Александр Хаминский, возглавляющий Центр правопорядка Москвы и Московской области, выразил несогласие с этой мерой, назвав её неэффективной и потенциально опасной. По мнению эксперта, эвтаназия не решит проблему снижения числа инцидентов с участием животных, а, напротив, может создать условия для легализации массового отлова и уничтожения, в том числе и домашних питомцев.

Эксперт призывает пересмотреть законодательную инициативу, ссылаясь на статистику и социальные последствия.

Прежде чем прибегать к радикальным решениям, важно трезво взглянуть на ситуацию, оценив реальные риски, уверен Хаминский. Статистика говорит сама за себя: В стране каждый год фиксируют порядка 300 тысяч укусов, из них большая часть — 70% — приходится на домашних собак, и лишь 30% — на бездомных. При этом, что особенно важно, уже целое десятилетие в стране не было зафиксировано ни одного летального исхода от бешенства. Случаи гибели людей от нападений животных также крайне редки — 5–10 в год, причем вина часто лежит на человеке.

В 2022 году стая собак напала на школьницу возле свалки пищевых отходов, организованной мясокомбинатом. Девочка погибла.

Это не проблема бездомных животных, а халатность чиновников. Уничтожение собак не устранит причин: свалки, отсутствие программ стерилизации и контроля. Александр Хаминский юрист

Хаминский обращает внимание на статистику и дисбаланс в ней: ежегодно в ДТП гибнут 13 тысяч человек, 1,5 тысячи — по вине пьяных водителей. От убийств погибают свыше шести тысяч россиян.

«Усыпление сотен тысяч собак не повлияет на эти цифры. Зато создаст прецедент: люди решат, что травить или стрелять в беззащитных животных — норма», — говорит эксперт.

Усыпление дворовых любимцев, которых жители многоэтажек подкармливают и лечат, может пагубно повлиять на психическое здоровье детей. По словам эксперта, эвтаназия Шариков и Бобиков негативно отразится на состоянии ребятишек.

«Дети увидят, как их друзей увозят на смерть. Это травма на всю жизнь», — подчеркивает Хаминский.

Юрист вспомнил и недавнюю историю кошки Муси, которую мужчина сбросил с огромной высоты рядом с главной достопримечательностью Ялты, Ласточкиным гнездом. Ситуация вызвала резонанс и волну сочувствия к пушистой пострадавшей. По словам Хаминского, такие животные могут первыми попасть под удар, если в Думе всё же примут новый закон.

«Если закон примут, такие животные первыми попадут под удар. И Муся окажется первым кандидатом на усыпление», — объяснил он.

Общественники настаивают на более мягком решении проблемы, например, стерилизации, чипировании, создание приютов и штрафы за выброс питомцев. Но сразу идти на крайние меры, как утверждает эксперт, нельзя.

Крайние меры — не выход. Нужны системные изменения, а не популистские решения. Александр Хаминский юрист

Законодателям предстоит учесть не только статистику, но и этические вопросы. Иначе, считает эксперт, Россия рискует стать страной, где жестокость маскируется под заботу о безопасности.