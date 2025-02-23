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23 февраля, 17:46

Живодёр выбросил с балкона «Ласточкиного гнезда» кошку Мусю, жившую в музее 10 лет

Неизвестный сбросил кошку со смотровой площадки «Ласточкиного гнезда» в Крыму

В Крыму неизвестный выбросил кошку с балкона музея. Обложка © VK / Крым 24

В Крыму неизвестный выбросил кошку с балкона музея. Обложка © VK / Крым 24

В Крыму неизвестный схватил кошку и выбросил её со смотровой площадки замка «Ласточкино гнездо», полиция ведёт поиски злоумышленника. Об этом сообщили РИА «Новости» в Министерстве культуры Республики Крым.

В Крыму неизвестный выбросил кошку с балкона музея. Видео © VK / Крым 24

«По словам администрации учреждения, один из посетителей при проходе на территорию «Ласточкина гнезда» предъявил удостоверение инвалида. Поведение его не вызывало никакой тревоги или опасения. Однако вдруг без каких-либо причин он подхватил кошку на руки и бросил её с балкона», — уточнили в ведомстве.

По данным местных СМИ, кошку зовут Муся, она уже 10 лет живёт на территории музея и давно стала местной достопримечательностью. Муся встречала туристов, всегда была ласкова и приветлива. Сотрудники «Ласточкиного гнезда» теряются в догадках, почему незнакомец выбросил кошку с такой высоты, обрекая её на верную смерть. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в телеграм-канале, что ведётся проверка по факту случившегося, подозреваемого ищут.

«В Ялте мои коллеги проводят проверку по факту жестокого обращения с животным. В настоящее время полицейские проводят комплекс мероприятий, направленный на установление и задержание злоумышленника», говорится в тексте.

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Ранее в Кемеровской области неадекват сбросил с балкона 7-го этажа кошку — животное погибло. Он заявил, что питомец царапал мебель и ходил мимо лотка, поэтому он решил его проучить, выбросив на улицу с балкона.

Татьяна Миссуми
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