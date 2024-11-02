«Психанул и выкинул»: В Кузбассе неадекват сбросил кошку с 7-го этажа

В Кемеровской области неадекват сбросил с балкона 7-го этажа кошку — животное погибло. Местная жительница, ставшая свидетельницей случившегося, обратилась в дежурную часть ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу.

Мужчина имел признаки наркотического опьянения. Видео © Telegram / «Полиция Кузбасса»

«Полицейские незамедлительно прибыли по указанному адресу и задержали ранее судимого за причинение лёгкого вреда здоровью 31-летнего хозяина квартиры», — сообщает полиция Кузбасса.

Мужчина имел признаки наркотического опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Он заявил, что кошка царапала мебель и ходила мимо лотка, поэтому он решил её проучить, выбросив на улицу с балкона.

Животное погибло после падения с 7-го этажа. Фото © VK / Инцидент Кузбасс

За отказ от прохождения медицинского освидетельствования полицейские составили в отношении нарушителя протокол и назначили 4 суток административного ареста. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным», которая предусматривает до 3 лет лишения свободы.