В Артёме мужчина сбросил тёщу с пятого этажа, чтобы за ней не ухаживать
Житель Артёма выбросил с балкона пятого этажа свою тёщу из-за того, что не хотел за ней ухаживать и считал её обременительной. Пенсионерка была маломобильной в силу возраста, сообщила пресс-служба прокуратуры по Приморью.
В Артёме мужчина убил тёщу, столкнув её с балкона. Видео © Telegram / Прокуратура Приморского края
"Мужчина 1970 года рождения подозревается в том, что 7 июля 2024 года, находясь в квартире тёщи 1940 года рождения, которая в силу возраста требовала ухода и была маломобильной, не желая, чтобы сын продолжал заботу о женщине, полагая, что это обременительно, сбросил потерпевшую с балкона пятого этажа", — говорится в публикации.
От полученных травм пострадавшая скончалась. В итоге подозреваемого поместили под стражу на два месяца. Городская прокуратура контролирует ход расследования.
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