Зять-уголовник женился на 73-летней тёще, впал в депрессию и умер

В Санкт-Петербурге умер мужчина, который в 2018 году в возрасте 50 лет женился на 73-летней тёще. По данным kp.ru, он тяжело болел и долго находился в депрессии.

"Он болел очень сильно, с алкоголем были проблемы большие. Сильно раздувался живот, из него по ведру воды откачивали. Это всё асцит — водянка брюшной полости. В итоге у худого человека был огромный живот, будто у него там трое детей. Печень тоже не работала", — отметил друг усопшего Вячеслав Смородинов.

Мужчину водили по врачам, однако он не переставал пить, даже "прятал водку на улице". На петербуржца пытались повлиять, однако он лишь "смеялся над тем, как его похоронить". Перед смертью мужчина практически не вставал с постели — его лицо покрылось капиллярами.

"Он спился, потому что переживал о многом, в том числе, что женился на матери своей [бывшей] жены. При этом он изменял супруге. Она догадывалась. Но он всё равно мне говорил, что круче своей жены никого не встречал: она преданная, опытная женщина", — добавил Смородинов.

Когда мужчина ушёл от дочери к матери-пенсионерке, женщины поссорились, но после смерти возлюбленного помирились — теперь это две бывшие жены, которым уже некого делить. К слову, мужчина их судьбы сидел за убийство, и с новым браком его жизнь обросла и новыми интригами. Вместе с тёщей-женой они планировали завести ребёнка через суррогатную мать, но женщина, взявшая за это деньги, их обманула. А ещё в какой-то момент пенсионерка уверяла, что дочь якобы хочет вернуть бывшего мужа.