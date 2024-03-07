"Тесть" невзлюбил ухажёра дочери с 10 судимостями и чуть не поплатился за это жизнью

В Москве молодой человек напал на отца своей девушки за то, что тот не разрешал влюблённым быть вместе. Однако на то, чтобы невзлюбить парня, у несостоявшегося тестя были довольно весомые причины, ведь потенциальный зять имеет десять судимостей, сообщает SHOT.

Всё случилось, когда 29-летний Максим провожал свою девушку домой. В районе Ховрино они встретили её родителей, которые попытались вразумить дочь словами о том, что уголовник ей не пара. Это и стало причиной конфликта между мужчинами. В итоге герой-любовник достал нож и попытался зарезать 47-летнего мужчину.

Однако и этого преступнику оказалось мало: он схватился за пневматический пистолет, заряженный цельными металлическими шариками, и дважды выстрелил оппоненту в голову и один раз — в шею. После этого Максим сбежал, а пострадавшего госпитализировали. К счастью, медикам удалось его спасти.

На следующий день напавшего задержали. При себе у него оказались нож и пистолет (копия Макарова). Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Известно, что ранее мужчину судили за причинение тяжкого вреда здоровью, грабежи, побои, разбои, кражи, угон автомобиля и уничтожение имущества.