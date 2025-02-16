Фелинолог предупредила об угрозе для здоровья кошек, которых хозяева надолго оставляют одних

Некоторые породы кошек, в частности абиссинцы и сфинксы, плохо переносят длительное отсутствие хозяев, поэтому их не следует оставлять одних надолго. Впрочем, если владелец питомца уехал на неделю или две, то это может пагубно сказаться на нервной системе любой домашней кошки, какой бы породы она ни была, рассказала фелинолог Галина Монахова.

«В обычной жизни кошка спит 20 часов, а когда хозяин уехал, она спит 22 часа. Никаких погромов нет. Но есть породы, которых нельзя оставлять одних категорически — абиссинцы и сфинксы. Эти животные человекоориентированные», — объяснила эксперт в беседе с радио Sputnik.

Монахова добавила, что кошки — крайне мнительные существа. Отсутствие хозяина в течение одной-двух недель зачастую приводит к печальным последствиям для нервной системы питомцы и разного рода идиопатическим заболеваниям (так называют недуги спонтанного и неопределённого происхождения).