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5 февраля, 09:06

Не только кошки и собаки: Как животные могут поднять настроение, объяснила психолог

Психолог Игонина: Животные могут поднять настроение человека

Животные могут поднять настроение человека, однако речь идёт не только об играх с любимыми домашними питомцами. Помимо кошек и собак или хомячков и попугаев, получить заряд оптимизма можно и от других братьев наших меньших. Об этом рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

В частности, она рекомендовала ради хорошего настроения кормить лошадей, например, жители и гости столицы могут сделать это в Битцевском парке. Кроме того, по словам эксперта, для россиян доступны онлайн-трансляций из вольеров Московского зоопарка, которые также добавят позитива. А ещё можно сходить к зверушкам лично.

«Если приучиться акцентировать внимание на всём положительном, что нас окружает, а не зацикливаться на каждом негативном жизненном эпизоде, настроение всегда будет на высоте. Сегодня способами преодоления стресса в целях самосохранения должен владеть каждый», — отметила психолог в беседе с РИАМО.

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Ранее Life.ru сообщил, что Московский зоопарк обновил видеокамеры. Кроме того, в МЧС рассказали о проходящих службу животных. Кстати, в России изменили правила перевозки животных в поездах.

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pixabay / Alexas_Fotos

Борис Эльфанд
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