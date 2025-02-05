Не только кошки и собаки: Как животные могут поднять настроение, объяснила психолог

Животные могут поднять настроение человека, однако речь идёт не только об играх с любимыми домашними питомцами. Помимо кошек и собак или хомячков и попугаев, получить заряд оптимизма можно и от других братьев наших меньших. Об этом рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

В частности, она рекомендовала ради хорошего настроения кормить лошадей, например, жители и гости столицы могут сделать это в Битцевском парке. Кроме того, по словам эксперта, для россиян доступны онлайн-трансляций из вольеров Московского зоопарка, которые также добавят позитива. А ещё можно сходить к зверушкам лично.