Итальянский врач спас жизнь своей кошке и попал под следствие

Итальянский врач Джанлука Фанелли стал героем и нарушителем одновременно. Когда его кошка Афина упала с шестого этажа и получила тяжёлые травмы, он не стал ждать помощи ветеринаров, а сам провёл операцию в больнице, где работает. Об этом сообщает Oddity Central.

Использовав аппарат КТ и установив дренажную трубку, Фанелли спас жизнь питомцу. Но его поступок вызвал неоднозначные эмоции: одни восхитились его смелостью, другие возмутились использованием больничного оборудования для лечения животного.

Дирекция больницы начала проверку в отношении Фанелли. Теперь врачу грозит следствие за растрату государственных средств.