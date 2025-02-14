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14 февраля, 19:26

В Москве врачи спасли мэйн-куна Ватсона, проглотившего часть детского коврика

Кот Ватсон. Обложка © Telegram / Моя Ветклиника

Кот Ватсон. Обложка © Telegram / Моя Ветклиника

Ветеринары Москвы спасли полуторагодовалого мэйн-куна по кличке Ватсон, который попал в клинику в плохом состоянии из-за инородного предмета в желудке — кусочка пробкового коврика. Об этом сообщается в телеграм-канале Московского объединения ветеринарии.

Рентген Ватсона. Фото © Telegram / Моя Ветклиника

Рентген Ватсона. Фото © Telegram / Моя Ветклиника

«Хирург Дмитрий Абызов провёл экстренную операцию и извлёк предмет, который озадачил врачей и владельцев. Он напоминал кусок пробки от шампанского: неужели кот «хранил» это в себе с давно прошедших новогодних праздников?» — говорится в сообщении.

После удачной операции Ватсон быстро начал восстанавливаться, а его владельцы вскоре выяснили, что «пробка» на самом деле была частью детского развивающего коврика. Мейн-кун незаметно ото всех грыз его.

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Александра Мышляева
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