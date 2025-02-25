Кошку Мусю, сброшенную с обрыва, не станут возвращать в «Ласточкино гнездо»

Любимица замка «Ласточкино гнездо» в Крыму кошка Муся, которую со смотровой сбросил турист, подняли наверх при помощи альпинистского снаряжения и передали волонтёрам. Как сообщает SHOT, пушистик сама выбралась из воды и забралась на скалу.