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25 февраля, 13:59

Кошку Мусю, сброшенную с обрыва, не станут возвращать в «Ласточкино гнездо»

SHOT: Кошку Мусю, сброшенную из «Ласточкиного гнезда», передали волонтёрам

Любимица замка «Ласточкино гнездо» в Крыму кошка Муся, которую со смотровой сбросил турист, подняли наверх при помощи альпинистского снаряжения и передали волонтёрам. Как сообщает SHOT, пушистик сама выбралась из воды и забралась на скалу.

Кошка Муся на руках у волонтёра. Фото © Telegram / SHOT

Кошка Муся на руках у волонтёра. Фото © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, Мусю не станут возвращать в «Ласточкино гнездо», а вместо этого отыщут новый дом. Сейчас её осматривает ветеринар.

Операция по спасанию Муси. Видео © Telegram / SHOT

Напомним, кошка Муся прожила на территории замка около 10 лет и стала известной среди туристов. Но три дня назад турист выбросил её из «Ласточкиного гнезда», расположенного на вершине скалы высотой 40 метров. Вскоре мужчину нашли и опубликовали кадры допроса. Выяснилось, что у него есть психическое расстройство. Сегодня сотрудники замка даже успели попрощаться с Мусей, но вскоре пришли радостные новости: пушистик жив.

«Вышла к людям»: Стало известно, как спаслась кошка Муся, сброшенная из «Ласточкиного гнезда»
«Вышла к людям»: Стало известно, как спаслась кошка Муся, сброшенная из «Ласточкиного гнезда»
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SHOT

Мария Любицкая
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