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24 февраля, 08:30

Опубликован допрос живодёра, выбросившего кошку Мусю из «Ласточкиного гнезда»

Мужчина, который выбросил кошку с 40-метровой скалы в Крыму, утверждает, что животное сопротивлялось, когда он взял его в руки. Фрагмент допроса неадеквата опубликована в группе «Мы из Джанкоя» во «В Контакте».

Видео © VK.com / «Мы из Джанкоя»

На видео посетитель замка «Ласточкино гнездо» признался, что действительно сбросил кошку, так как она «вырывалась у него из рук». Внятно объяснять свои действия он не смог.

Задержан турист-живодёр, скинувший кошку Мусю со смотровой в «Ласточкином гнезде»
Задержан турист-живодёр, скинувший кошку Мусю со смотровой в «Ласточкином гнезде»

Ранее сообщалось, что в поселке Гаспра неизвестный выбросил кошку из Ласточкиного гнезда, расположенного на вершине скалы высотой 40 метров. Кошку звали Муся. Она прожила на территории замка около 10 лет и стала известной среди туристов, встречая гостей. Сотрудники туристического объекта рассказали, что мужчина сначала погладил кошку, а затем, удостоверившись, что рядом никого нет, отнес её на смотровую площадку и сбросил с обрыва.

Обложка ©

VK.com / «Мы из Джанкоя»

Марина Фещенко
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