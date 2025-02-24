Опубликован допрос живодёра, выбросившего кошку Мусю из «Ласточкиного гнезда»
Мужчина, который выбросил кошку с 40-метровой скалы в Крыму, утверждает, что животное сопротивлялось, когда он взял его в руки. Фрагмент допроса неадеквата опубликована в группе «Мы из Джанкоя» во «В Контакте».
Видео © VK.com / «Мы из Джанкоя»
На видео посетитель замка «Ласточкино гнездо» признался, что действительно сбросил кошку, так как она «вырывалась у него из рук». Внятно объяснять свои действия он не смог.
Ранее сообщалось, что в поселке Гаспра неизвестный выбросил кошку из Ласточкиного гнезда, расположенного на вершине скалы высотой 40 метров. Кошку звали Муся. Она прожила на территории замка около 10 лет и стала известной среди туристов, встречая гостей. Сотрудники туристического объекта рассказали, что мужчина сначала погладил кошку, а затем, удостоверившись, что рядом никого нет, отнес её на смотровую площадку и сбросил с обрыва.