Опубликован допрос живодёра, выбросившего кошку Мусю из «Ласточкиного гнезда»

Мужчина, который выбросил кошку с 40-метровой скалы в Крыму, утверждает, что животное сопротивлялось, когда он взял его в руки. Фрагмент допроса неадеквата опубликована в группе «Мы из Джанкоя» во «В Контакте».

На видео посетитель замка «Ласточкино гнездо» признался, что действительно сбросил кошку, так как она «вырывалась у него из рук». Внятно объяснять свои действия он не смог.