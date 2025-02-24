Задержан турист-живодёр, скинувший кошку Мусю со смотровой в «Ласточкином гнезде»

Правоохранители задержали живодёра, которы скинул кошку со смотровой площадки в ялтинском комплекте «Ласточкино гнездо». Об этом доложила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём телеграм-канале.

«Полицейские в кратчайшие сроки задержали мужчину, выбросившего кошку со смотровой площадки «Ласточкиного гнезда», — говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что задержанный является 24-летним жителем Петербурга. Его доставили в отделение, чтобы выяснить мотивы его действий.