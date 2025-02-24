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24 февраля, 05:38

Задержан турист-живодёр, скинувший кошку Мусю со смотровой в «Ласточкином гнезде»

Задержан мужчина, сбросивший кошку со смотровой в «Ласточкином гнезде» в Крыму

Правоохранители задержали живодёра, которы скинул кошку со смотровой площадки в ялтинском комплекте «Ласточкино гнездо». Об этом доложила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём телеграм-канале.

«Полицейские в кратчайшие сроки задержали мужчину, выбросившего кошку со смотровой площадки «Ласточкиного гнезда», — говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что задержанный является 24-летним жителем Петербурга. Его доставили в отделение, чтобы выяснить мотивы его действий.

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Напомним, ранее в Крыму неизвестный схватил кошку и выбросил её со смотровой площадки замка «Ласточкино гнездо». Пушистая жила при музее более десяти лет. Известно, что на входе мужчина показывал удостоверение инвалида.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergei Mironenko

Николай Рюмин
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