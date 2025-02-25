«Ласточкино гнездо» простилось с кошкой Мусей, которую сбросил в обрыв турист
Кошка Муся. Обложка © Telegram / ГБУ РК «Дворец-замок «Ласточкино гнездо»
Сотрудники замка «Ласточкино гнездо» попрощались с кошкой Мусей, которую выкинул с балкона турист из Петербурга. Трогательный пост они опубликовали в телеграм-канале.
«К сожалению, после того как она была скинута с балкона замка «Ласточкино гнездо», мы её так и не нашли. Сегодня уже третий день после происшествия и, увы, надежда с каждым днём становится всё меньше. Видимо, Муся уже на радуге», — говорится в сообщении.
Хозяева Муси добавили, что отсутствие любимицы опустошило их сердца. Они надеются на справедливое наказание для человека, сбросившего её.
Ранее сообщалось, что в посёлке Гаспра мужчина выбросил кошку из Ласточкиного гнезда, расположенного на вершине скалы высотой 40 метров. Кошку звали Муся. Она прожила на территории замка около 10 лет и стала известной среди туристов. Вскоре мужчину нашли и опубликовали кадры допроса.