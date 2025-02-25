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25 февраля, 11:20

«Ласточкино гнездо» простилось с кошкой Мусей, которую сбросил в обрыв турист

Кошка Муся. Обложка © Telegram / ГБУ РК «Дворец-замок «Ласточкино гнездо»

Кошка Муся. Обложка © Telegram / ГБУ РК «Дворец-замок «Ласточкино гнездо»

Сотрудники замка «Ласточкино гнездо» попрощались с кошкой Мусей, которую выкинул с балкона турист из Петербурга. Трогательный пост они опубликовали в телеграм-канале.

«К сожалению, после того как она была скинута с балкона замка «Ласточкино гнездо», мы её так и не нашли. Сегодня уже третий день после происшествия и, увы, надежда с каждым днём становится всё меньше. Видимо, Муся уже на радуге», — говорится в сообщении.

Хозяева Муси добавили, что отсутствие любимицы опустошило их сердца. Они надеются на справедливое наказание для человека, сбросившего её.

Мешала есть булочку: Выбросивший кошку Мусю из «Ласточкиного гнезда» состоит на учёте в ПНД
Мешала есть булочку: Выбросивший кошку Мусю из «Ласточкиного гнезда» состоит на учёте в ПНД

Ранее сообщалось, что в посёлке Гаспра мужчина выбросил кошку из Ласточкиного гнезда, расположенного на вершине скалы высотой 40 метров. Кошку звали Муся. Она прожила на территории замка около 10 лет и стала известной среди туристов. Вскоре мужчину нашли и опубликовали кадры допроса.

Николай Рюмин
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