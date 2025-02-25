«Ласточкино гнездо» простилось с кошкой Мусей, которую сбросил в обрыв турист

«К сожалению, после того как она была скинута с балкона замка «Ласточкино гнездо», мы её так и не нашли. Сегодня уже третий день после происшествия и, увы, надежда с каждым днём становится всё меньше. Видимо, Муся уже на радуге», — говорится в сообщении.