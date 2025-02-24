Мешала есть булочку: Выбросивший кошку Мусю из «Ласточкиного гнезда» состоит на учёте в ПНД

Петербуржец, сбросивший кошку со смотровой «Ласточкиного гнезда» в Крыму, состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Он приехал в Ялту автостопом, чтобы гулять по замкам, пишет 78.ru.

По данным журналистов, у мужчины наблюдается отсталость в развитии. Он рассказал, что кошка мешала ему есть булочку с мясом.

«Я просто купил поесть, там, где ларьки с сувенирами стоят. Я купил булочку с мясом, и кошка начала вокруг меня кружиться. Меня это разозлило, то, что она под ногами», — рассказал петербуржец.

Он добавил, что сожалеет о случившемся и планирует вернуться в Петербург автостопом после разбирательств. Известно, что его поездку на юг оплатили родители и друзья. Сам мужчина не работает в связи с инвалидностью.