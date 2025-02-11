«Мы так игрались»: Живодёра из ДНР, который едва не вырвал язык пекинесу, избили на улице
Mash на Донбассе: Живодёр из ДНР едва не вырвал язык пекинесу
В Ларино, расположенном в ДНР, живодёр подверг пыткам пекинеса и зафиксировал это на видео. Разъярённые местные жители нашли изверга, который едва не вырвал язык собачке.
Живодёр из ДНР принёс извинения за издевательства над пекинесом. Видео © Telegram / Mash на Донбассе
Как сообщает телеграм-канал Mash на Донбассе, неадекват на видео изо всех сил тянул несчастному пекинесу язык из пасти, заливаясь хохотом. Вскоре по факту произошедшего региональное МВД назначило проверку, однако местные жители оказались быстрее и решительнее.
Вскоре в соцсетях появился ролик на котором мужчина, тянувший пса за язык на видеоролике, приносит извинения за поступок. На видео изверг в синяках, вероятно, ему досталось от местных жителей. В своё оправдание парень заявил, что он так «игрался» с питомцем, им пекинесу якобы не было больно.
Ранее Life.ru рассказывал об ещё одном несчастном животном. Житель Петропавловска-Камчатского поймал пса на улице, заволок в квартиру и пытался зарезать, чтобы съесть. Истошный визг собаки услышала соседка живодёра и вызвала полицию. К этому моменту мужчина успел избавиться от четвероногого, выбросив его из окна третьего этажа.
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