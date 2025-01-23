Живодёр решил приготовить собаку на обед, но не успел её добить из-за соседки

В Петропавловске-Камчастком прокуратура готовит обращение в суд по факту жестокого обращения с собакой, подозреваемый поймал животное на улице, затащил в квартиру и попытался зарезать, чтобы приготовить пса на обед. О случившемся пишет региональная прокуратура.

Собака Лаки. Фото © Telegram / 360.ru

Собака Лаки. Фото © Telegram / 360.ru

«В прокуратуре Петропавловска – Камчатского утвердили обвинительный акт по уголовному делу в отношении 37-летнего мужчины. Он обвиняется в жестоком обращении с животным, повлекшем его увечье (ч. 1 ст. 245 УК РФ)», — уточнили в ведомстве.

Всё произошло в ноябре 2024 года. Как рассказала 360.ru соседка подозреваемого Елена Щербина, она услышала шум и визг собаки из его квартиры. Женщина тут же вызвала полицию, потому что мужчина на её стук дверь не открыл. К моменту приезда правоохранителей, живодёр решил избавиться от полумёртвого пса и выбросил его из окна третьего этажа.

По данным следствия, мужчина нанёс как минимум 10 ударов ножом по собаке, он хотел съесть питомца. По словам соседки, четвероногий друг был дворовым любимцем, жил у подъезда и никому не причинял вреда. Сейчас спасительница забрала дворнягу к себе и назвала Лаки. Она заверила, что пёс быстро пошёл на поправку и не стал озлобленным. Семья уже имеет четырёх котов и двух собак, а также воспитывает шестерых детей, в том числе приёмных.

«На нём все быстро зажило. Злым не стал абсолютно. Как был добрый, так и остался таким же добрым. Единственное, иногда побаивается некоторых мужчин, а так он совсем не пугливый, всё равно такой же доверчивый. Недавно водили Лаки к грумеру и она сказала, что не встречала более психически устойчивых и спокойных собак, чем он», — поделилась Елена с журналистами.