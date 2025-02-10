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10 февраля, 12:18

В Красноярске ищут живодёра, который сжёг кота в клетке и снял это на видео

В Красноярске полицейские разыскивают живодёра, который издевался над своим котом и снимал всё это на видео. Подробности о злодеяниях нелюдя опубликовал 360.ru.

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По Сети разлетелись жестокие ролики, где хозяин мучает животное. На одном из них он подвесил питомца на верёвке, на другом — засунул его в стиральную машину и включил её, а на третьем заживо сжёг беднягу в клетке.

Мучителем заинтересовались стражи порядка, сейчас они устанавливают его личность, чтобы впоследствии привлечь к ответственности. Согласно Уголовному кодексу, жестокое обращение с животными карается лишением свободы сроком до трёх лет или штрафом.

Ранее Life.ru рассказывал об ещё одном несчастном животном. Житель Петропавловска-Камчатского поймал пса на улице, заволок в квартиру и пытался зарезать, чтобы съесть. Истошный визг собаки услышала соседка живодёра и вызвала полицию. К этому моменту мужчина успел избавиться от четвероногого, выбросив его из окна третьего этажа. К счастью, пса удалось выходить, его забрала к себе спасительница и назвала Лаки.

Обложка ©

freepik/freestockcenter

Алёна Зиновьева
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