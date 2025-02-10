В Красноярске ищут живодёра, который сжёг кота в клетке и снял это на видео

В Красноярске полицейские разыскивают живодёра, который издевался над своим котом и снимал всё это на видео. Подробности о злодеяниях нелюдя опубликовал 360.ru.

По Сети разлетелись жестокие ролики, где хозяин мучает животное. На одном из них он подвесил питомца на верёвке, на другом — засунул его в стиральную машину и включил её, а на третьем заживо сжёг беднягу в клетке.

Мучителем заинтересовались стражи порядка, сейчас они устанавливают его личность, чтобы впоследствии привлечь к ответственности. Согласно Уголовному кодексу, жестокое обращение с животными карается лишением свободы сроком до трёх лет или штрафом.