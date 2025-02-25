Нашли спустя 3 дня: Сброшенная в овраг в Крыму кошка Муся выжила, хотя её уже видели на радуге

Кошка Муся, с которой сегодня попрощались сотрудники замка «Ласточкино гнездо» в Крыму, оказалась жива. В Сети публикуют видео спасения. На кадрах счастливые люди кричат, что пушистика нашли живым.

Кошка Муся выжила после падения. Видео © Telegram / Крым 24 |Z| Все новости Крыма

«Вот она, вот она! Слезай вниз, Мусенька, девочка!» — радуются спасители.

Мусю выбросил с балкона замка «Ласточкино гнездо» турист. Кошку искали три дня, и сегодня случилось настоящее чудо.