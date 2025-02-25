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Регион
25 февраля, 12:48
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Нашли спустя 3 дня: Сброшенная в овраг в Крыму кошка Муся выжила, хотя её уже видели на радуге

Кошка Муся, с которой сегодня простилось «Ласточкино гнездо», оказалась жива

Кошка Муся. Фото © Telegram / ГБУ РК «Дворец-замок «Ласточкино гнездо»

Кошка Муся. Фото © Telegram / ГБУ РК «Дворец-замок «Ласточкино гнездо»

Кошка Муся, с которой сегодня попрощались сотрудники замка «Ласточкино гнездо» в Крыму, оказалась жива. В Сети публикуют видео спасения. На кадрах счастливые люди кричат, что пушистика нашли живым.

Кошка Муся выжила после падения. Видео © Telegram / Крым 24 |Z| Все новости Крыма

«Вот она, вот она! Слезай вниз, Мусенька, девочка!» — радуются спасители.

Мусю выбросил с балкона замка «Ласточкино гнездо» турист. Кошку искали три дня, и сегодня случилось настоящее чудо.

Мешала есть булочку: Выбросивший кошку Мусю из «Ласточкиного гнезда» состоит на учёте в ПНД
Мешала есть булочку: Выбросивший кошку Мусю из «Ласточкиного гнезда» состоит на учёте в ПНД

Напомним, что мужчина выбросил кошку из Ласточкиного гнезда, расположенного на вершине скалы высотой 40 метров. Муся прожила на территории замка около 10 лет и стала известной среди туристов. Вскоре мужчину нашли и опубликовали кадры допроса. Выяснилось, что у него есть психическое расстройство.

Алена Пенчугина
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