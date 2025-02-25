«Вышла к людям»: Стало известно, как спаслась кошка Муся, сброшенная из «Ласточкиного гнезда»
Кошка Муся, сброшенная из «Ласточкиного гнезда», серьёзно не пострадала
Кошка Муся. Фото © Telegram/ГБУ РК «Дворец-замок «Ласточкино гнездо»
Любимица замка «Ласточкино гнездо» в Крыму кошка Муся, которую ранее со смотровой сбросил турист, серьёзно не пострадала. По словам волонтёров, она уже вышла к людям и ждёт помощи.
По одному из предположений, как пишет SHOT, котейка упала с обрыва по касательной на скалу у «Ласточкиного гнезда». Сейчас на месте ждут спасателей с альпинистским снаряжением.
Муся прожила на территории замка около 10 лет и стала известной среди туристов. Но три дня назад турист выбросил кошку из «Ласточкиного гнезда», расположенного на вершине скалы высотой 40 метров. Вскоре мужчину нашли и опубликовали кадры допроса. Выяснилось, что у него есть психическое расстройство. Сегодня сотрудники замка даже успели попрощаться с Мусей, но вскоре пришли радостные новости: пушистик жив.