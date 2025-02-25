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25 февраля, 13:13

«Вышла к людям»: Стало известно, как спаслась кошка Муся, сброшенная из «Ласточкиного гнезда»

Кошка Муся, сброшенная из «Ласточкиного гнезда», серьёзно не пострадала

Кошка Муся. Фото © Telegram/ГБУ РК «Дворец-замок «Ласточкино гнездо»

Кошка Муся. Фото © Telegram/ГБУ РК «Дворец-замок «Ласточкино гнездо»

Любимица замка «Ласточкино гнездо» в Крыму кошка Муся, которую ранее со смотровой сбросил турист, серьёзно не пострадала. По словам волонтёров, она уже вышла к людям и ждёт помощи.

По одному из предположений, как пишет SHOT, котейка упала с обрыва по касательной на скалу у «Ласточкиного гнезда». Сейчас на месте ждут спасателей с альпинистским снаряжением.

Мешала есть булочку: Выбросивший кошку Мусю из «Ласточкиного гнезда» состоит на учёте в ПНД
Мешала есть булочку: Выбросивший кошку Мусю из «Ласточкиного гнезда» состоит на учёте в ПНД

Муся прожила на территории замка около 10 лет и стала известной среди туристов. Но три дня назад турист выбросил кошку из «Ласточкиного гнезда», расположенного на вершине скалы высотой 40 метров. Вскоре мужчину нашли и опубликовали кадры допроса. Выяснилось, что у него есть психическое расстройство. Сегодня сотрудники замка даже успели попрощаться с Мусей, но вскоре пришли радостные новости: пушистик жив.

Александра Вишнякова
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