«Вышла к людям»: Стало известно, как спаслась кошка Муся, сброшенная из «Ласточкиного гнезда»

Любимица замка «Ласточкино гнездо» в Крыму кошка Муся, которую ранее со смотровой сбросил турист, серьёзно не пострадала. По словам волонтёров, она уже вышла к людям и ждёт помощи.

По одному из предположений, как пишет SHOT, котейка упала с обрыва по касательной на скалу у «Ласточкиного гнезда». Сейчас на месте ждут спасателей с альпинистским снаряжением.