В России мужчины бросились массово избавляться от морщин и мешков под глазами
SHOT: Российские мужчины стали чаще делать блефаропластику
В России мужчины бросились массово избавляются от морщин и мешков под глазами. Обложка © Шедеврум / Life.ru
В России мужчины стали чаще делать блефаропластику — операцию по изменению формы век и разреза глаз, чтобы избавиться от морщин и мешков под глазами. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, спрос на пластические операции среди мужчин возраста 30+ за последний год вырос на 30%. Чаще всего россияне исправляют глаза: делают блефаропластику нижних век, убирают морщинки и грыжи.
На втором месте по популярности у мужчин подтяжка лба. Представители сильного пола также полюбили уходовые процедуры, однако уколы продолжают переносить плохо. Они, в отличие от женщин, хотят сделать всё за один раз и быстро, не разделяя процесс омоложения на несколько процедур.
Мужчины также стали чаще прибегать к ботоксу. Парни редко увеличивают губы, однако коррекция и увлажнение пользуются спросом. Сейчас около 30% пациентов в клиниках — мужчины. На процедуры приходят в основном после 30, те, кому за 50, гости редкие.
Ранее Life.ru рассказывал, что москвичи начали увеличивать у пластических хирургов плечи. В плечи вводится гиалуроновая кислота путём инъекций. Стоить апгрейд может от 15 тысяч рублей. Чаще всего к такой мере прибегают мужчины до 30 лет.