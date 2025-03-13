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13 марта, 14:34

В России мужчины бросились массово избавляться от морщин и мешков под глазами

SHOT: Российские мужчины стали чаще делать блефаропластику

В России мужчины бросились массово избавляются от морщин и мешков под глазами. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В России мужчины бросились массово избавляются от морщин и мешков под глазами. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В России мужчины стали чаще делать блефаропластику — операцию по изменению формы век и разреза глаз, чтобы избавиться от морщин и мешков под глазами. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, спрос на пластические операции среди мужчин возраста 30+ за последний год вырос на 30%. Чаще всего россияне исправляют глаза: делают блефаропластику нижних век, убирают морщинки и грыжи.

На втором месте по популярности у мужчин подтяжка лба. Представители сильного пола также полюбили уходовые процедуры, однако уколы продолжают переносить плохо. Они, в отличие от женщин, хотят сделать всё за один раз и быстро, не разделяя процесс омоложения на несколько процедур.

Мужчины также стали чаще прибегать к ботоксу. Парни редко увеличивают губы, однако коррекция и увлажнение пользуются спросом. Сейчас около 30% пациентов в клиниках — мужчины. На процедуры приходят в основном после 30, те, кому за 50, гости редкие.

Умершая в косметологии москвичка решилась на операцию из-за страха одиночества и шуток о возрасте
Умершая в косметологии москвичка решилась на операцию из-за страха одиночества и шуток о возрасте

Ранее Life.ru рассказывал, что москвичи начали увеличивать у пластических хирургов плечи. В плечи вводится гиалуроновая кислота путём инъекций. Стоить апгрейд может от 15 тысяч рублей. Чаще всего к такой мере прибегают мужчины до 30 лет.

Алена Пенчугина
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