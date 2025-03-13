В России мужчины бросились массово избавляться от морщин и мешков под глазами

В России мужчины стали чаще делать блефаропластику — операцию по изменению формы век и разреза глаз, чтобы избавиться от морщин и мешков под глазами. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, спрос на пластические операции среди мужчин возраста 30+ за последний год вырос на 30%. Чаще всего россияне исправляют глаза: делают блефаропластику нижних век, убирают морщинки и грыжи.

На втором месте по популярности у мужчин подтяжка лба. Представители сильного пола также полюбили уходовые процедуры, однако уколы продолжают переносить плохо. Они, в отличие от женщин, хотят сделать всё за один раз и быстро, не разделяя процесс омоложения на несколько процедур.

Мужчины также стали чаще прибегать к ботоксу. Парни редко увеличивают губы, однако коррекция и увлажнение пользуются спросом. Сейчас около 30% пациентов в клиниках — мужчины. На процедуры приходят в основном после 30, те, кому за 50, гости редкие.