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27 декабря, 12:32

В Москве мужчины начали увеличивать у пластических хирургов плечи

В Москве набирает популярность услуга по искусственному увеличению плеч при помощи инъекций филлера. Об этом пишет газета «Известия». Такой метод может угрожать здоровью фейковых атлетов.

Процедура выглядит следующим образом: в плечи вводится гиалуроновая кислота путём инъекций. Стоить апгрейд может от 15 тысяч рублей. Чаще всего к такой мере прибегают мужчины до 30 лет. Хотя врачи считают сам состав безвредным, людям напоминают, что он гораздо больше подходит для микропластики лица, а в таких больших объемах эффект закончится примерно через год.

Помимо того, медики напоминают о возможных последствиях, как это было с имплантами в груди или пятой точке. Женщины после таких операций страдали проблемами с грудным отделом позвоночника или тазовыми деформациями. Близость плечевой операции к голову может грозить проблемами с шейно-воротниковой зоной и заболеваниями сосудов. Далее по списку уже головные боли.

Психиатр, сексолог Алексей Вилков уверен, что к увеличению плечей прибегают неуверенные в себе и мнительные мужчины, которые не хотят повышать свою самооценку через труд и развитие. Врачи напоминают, что лучшим способом вырастить на себе могучие плечи являются регулярные тренировки, в особенности — плавание.

«Низкий уровень мотивации к определённым сложностям, труду, саморазвитию в физическом и психологическом плане вынуждает таких людей повышать самооценку и внешнюю привлекательность с помощью каких-то быстрых, чудодейственных мер», — отметил специалист.

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Ранее хирург рассказал, какие пластические операции лучше сделать до 30 лет. По его словам девушки до этого возраста чаще всего прибегают к блефаропластике и подтяжке лба.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Николай Рюмин
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