Умершая в косметологии москвичка решилась на операцию из-за страха одиночества и шуток о возрасте

Женщина, умершая после коррекции фигуры в Москве, решилась на процедуру, потому что боялась 40-летия и одиночества. Как рассказали SHOT близкие Марии, она очень комплексовала из-за шуток насчёт возраста и отсутствия семьи.

Жительница Москвы, умершая во время косметологической операции. Фото © SHOT

Мария по образованию педагог, но последние несколько лет по специальности не работала — подрабатывала продавщицей в магазине мужского белья в ТЦ «Фестиваль». Жила одна, снимала комнату в Домодедове и мечтала о женском счастье: выйти замуж, родить детей. Но личная жизнь никак не ладилась, а вокруг были только насмешки о возрасте — в конце декабря Марии исполнилось 40 лет, из-за чего она сильно переживала. Поэтому в прошлом году женщина решила себя внешне «прокачать»: сделала губы, скулы. По словам знакомых, она планировала блефаропластику — убрать избытки кожи в области век. Но сперва решила скорректировать фигуру.

Накануне Мария должна была приехать на работу к 12 часам, перед этим решила заехать на процедуру — приехала в клинику Titania Clinic примерно к 10 утра, последний раз в Сеть заходила около 10:30. Во время процедуры врачи вкололи препарат, на который у женщины была аллергия. Она покрылась сыпью, случился эпилептический приступ. Мария скончалась. На теле обнаружили несколько следов от проколов в районе живота. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.