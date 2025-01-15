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15 января, 13:14

Умершая в косметологии москвичка решилась на операцию из-за страха одиночества и шуток о возрасте

SHOT: Умершая в клинике москвичка решилась на процедуру из-за страха одиночества

Женщина, умершая после коррекции фигуры в Москве, решилась на процедуру, потому что боялась 40-летия и одиночества. Как рассказали SHOT близкие Марии, она очень комплексовала из-за шуток насчёт возраста и отсутствия семьи.

Жительница Москвы, умершая во время косметологической операции. Фото © SHOT

Жительница Москвы, умершая во время косметологической операции. Фото © SHOT

Мария по образованию педагог, но последние несколько лет по специальности не работала — подрабатывала продавщицей в магазине мужского белья в ТЦ «Фестиваль». Жила одна, снимала комнату в Домодедове и мечтала о женском счастье: выйти замуж, родить детей. Но личная жизнь никак не ладилась, а вокруг были только насмешки о возрасте — в конце декабря Марии исполнилось 40 лет, из-за чего она сильно переживала. Поэтому в прошлом году женщина решила себя внешне «прокачать»: сделала губы, скулы. По словам знакомых, она планировала блефаропластику — убрать избытки кожи в области век. Но сперва решила скорректировать фигуру.

Умершая в клинике москвичка незадолго до трагедии звала с собой на процедуру подруг
Умершая в клинике москвичка незадолго до трагедии звала с собой на процедуру подруг

Накануне Мария должна была приехать на работу к 12 часам, перед этим решила заехать на процедуру — приехала в клинику Titania Clinic примерно к 10 утра, последний раз в Сеть заходила около 10:30. Во время процедуры врачи вкололи препарат, на который у женщины была аллергия. Она покрылась сыпью, случился эпилептический приступ. Мария скончалась. На теле обнаружили несколько следов от проколов в районе живота. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.

Клиника, в которой умерла Мария, опечатана. Врач, проводившая процедуру, пока не задержана. Марию похоронят в родном Волгограде с отцом, у женщины осталась мать. Дело на контроле столичных СК и прокуратуры.

Life.ru узнал подробности гибели 40-летней москвички на приёме у косметолога
Life.ru узнал подробности гибели 40-летней москвички на приёме у косметолога
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SHOT

Никита Никонов
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