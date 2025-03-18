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18 марта, 13:30

Тест: Бывший стиляга отгадает все 8 фильмов СССР по кадру с обувью. А вы узнаете хотя бы половину?

Любая модница знает, что даже самый красивый образ можно испортить одним простым элементом — обувью! Поэтому в фильмах СССР всё было продумано до мелочей.

В советском кино обувь была не просто деталью гардероба — она становилась важной частью образа, отражая моду и стиль того времени. Даже в условиях дефицита и отсутствия разнообразия режиссёры подбирали каждому герою пару, которая будет отражать его характер. Для харизматичных красоток — туфли на каблуке, для сельских рабочих — сапоги или ботинки, для подростков и авантюристов — практичные кеды. Сможете ли вы всего лишь по обуви вспомнить культовые сцены и героев, которые её носили?

Ходят слухи, что где-нибудь в забытом бункере ЦК коммунистической партии всё ещё можно найти фамильные драгоценности Романовых! Как они выглядели и что с ними стало после революции, рассказали в новом материале. А с этим тестом справится только тот, кто не представляет жизни без советских фильмов, — нужно отгадать, из каких 6 фильмов СССР эти завтраки.

Тест: Туфли Дюймовочки и трость крота — слабо вспомнить цвета из мультика СССР на 7/7?
Тест: Туфли Дюймовочки и трость крота — слабо вспомнить цвета из мультика СССР на 7/7?
Обложка ©

Коллаж © Life.ru, фото © кадр из фильма «Не может быть!», режиссёр Леонид Гайдай / Kinopoisk

Виктория Мишинкина
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