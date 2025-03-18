Тест: Бывший стиляга отгадает все 8 фильмов СССР по кадру с обувью. А вы узнаете хотя бы половину?

В советском кино обувь была не просто деталью гардероба — она становилась важной частью образа, отражая моду и стиль того времени. Даже в условиях дефицита и отсутствия разнообразия режиссёры подбирали каждому герою пару, которая будет отражать его характер. Для харизматичных красоток — туфли на каблуке, для сельских рабочих — сапоги или ботинки, для подростков и авантюристов — практичные кеды. Сможете ли вы всего лишь по обуви вспомнить культовые сцены и героев, которые её носили?