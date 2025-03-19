5 странных слов из сказок Пушкина, которые не объясняют в школе на уроках литературы, а зря!

Александр Пушкин придумал и записал столько красивых, ярких и живых слов, что некоторые из них успели забыться. Их до сих пор можно встретить в его сказках, но вот беда — в школе никто толком не объясняет, что они значат. А ведь без этого теряется часть смысла произведения! Мы разобрались, что скрывается за пятью загадочными словами великого поэта.

Гульлива в «Сказке о царе Салтане»

Эти слова из сказок Пушкина мало кто понимает — разгадываем тайну. Фото © Wikipedia

Помните знаменитую цитату из «Сказки о царе Салтане»? «Ты, волна моя, волна! Ты гульлива и вольна». Что же это за слово такое? Тут всё просто: «гульлива» — это от слова «гулять». Оно означает подвижность, лёгкость, игривость. Таким словом можно описать не только волну, но и человека, который вечно рвётся на приключения и не может усидеть на месте.

Сенная девушка в «Сказке о мёртвой царевне и о семи богатырях»



«Позвала к себе Чернавку и наказывает ей, сенной девушке своей» — услышав это выражение, можно подумать, что речь идёт о девушке, которая возится с сеном. Но всё не так просто. «Сени» в старину — это крытое пространство между домом и улицей, а «сенной девушкой» именовали служанку, которая жила и работала при доме. Чаще всего это были крепостные девушки, помогавшие по хозяйству. Так что никакого отношения к сенокосу это выражение не имеет.

Толоконный лоб в «Сказке о попе и работнике его Балде»

Что значит «толоконный лоб» и другие забытые слова Пушкина. Фото © мультфильм «Сказка о попе и работнике его Балде», режиссёр Пантелеймон Сазонов, сценаристы Пантелеймон Сазонов, Александр Пушкин / Kinopoisk

Поп из «Сказки о попе и работнике его Балде» получил это забавное прозвище неспроста. «Толокно» — это перемолотый овёс, из которого делали кашу. А вот «толоконный лоб» — это уже нечто совсем другое. Так в старину называли упрямого, но не самого умного человека. Говоря проще, это была насмешка над тупостью и ограниченностью. Балда тут, конечно, пошутил весьма едко.

Инда в «Сказке о золотом петушке»

В «Сказке о золотом петушке» царь Дадон был так расстроен, что «инда забывал и сон». Сегодня это слово почти не используется, но в пушкинские времена оно означало «даже», «настолько сильно, что». Когда кто-то говорит, что устал «инда до смерти», это значит, что он буквально валится с ног. Так что царю Дадону в тот момент было совсем не сладко.

Гридница в «Руслане и Людмиле»

5 устаревших слов у Пушкина, смысл которых мы потеряли. Фото © фильм «Иван Васильевич меняет профессию», режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Владлен Бахнов и др. / Kinopoisk

«С друзьями, в гриднице высокой Владимир-солнце пировал» — русские князья не устраивали собрания в тесных комнатах. У них были огромные залы для встреч с дружиной — гридницы. Именно там обсуждали войну, мир, государственные дела и просто устраивали пиры. Гридницы всегда были просторными и богато украшенными — в них было шумно, весело и часто горячо. По сути, это была смесь военного штаба, приёмной и обеденного зала.