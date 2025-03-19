Тест: Заядлый киногуру легко найдёт всех «крепких орешков» Брюса Уиллиса в этих 8 кадрах из фильмов
Сегодня празднует 70-летний юбилей актёр, на счету которого более 100 ролей, — неподражаемый Брюс Уиллис! Предлагаем поздравить секс-символа 90-х и отгадать культовые роли.
Брюс Уиллис — легенда экрана, чьё имя стало синонимом харизмы, мужества и неподражаемого стиля. Его фильмы оставили неизгладимый след в истории кино, а армия поклонников по всему миру продолжает восхищаться талантом артиста. Сегодня, когда весь мир с тревогой и поддержкой наблюдает за его борьбой с болезнью, интерес к творчеству «крепкого орешка» только усиливается. Однако на экране блистают и другие актёры, чьи роли не менее яркие и запоминающиеся. Сможете ли вы отличить фильмы с Брюсом от тех, где главные роли исполняют его «лысые коллеги»?
Брюс Уиллис часто перевоплощался в героев, которые не всегда соблюдают закон и порядок, но есть и те, кто в реальной жизни бывал в местах лишения свободы. О 10 советских знаменитостях, которые попали в тюрьму и отбывали сроки, рассказали здесь. В отечественном и зарубежном шоу-бизнесе звёзды годами ищут свой уникальный и неповторимый стиль, но самыми привлекательными всегда будут считаться те, кто соответствует этим 6 эталонам женской красоты Древней Греции!
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Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / АР / Evan Agostini, Кадр из фильма «Криминальное чтиво» «Пятый элемент» / Kinopoisk