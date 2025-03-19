Тест: Заядлый киногуру легко найдёт всех «крепких орешков» Брюса Уиллиса в этих 8 кадрах из фильмов

Брюс Уиллис — легенда экрана, чьё имя стало синонимом харизмы, мужества и неподражаемого стиля. Его фильмы оставили неизгладимый след в истории кино, а армия поклонников по всему миру продолжает восхищаться талантом артиста. Сегодня, когда весь мир с тревогой и поддержкой наблюдает за его борьбой с болезнью, интерес к творчеству «крепкого орешка» только усиливается. Однако на экране блистают и другие актёры, чьи роли не менее яркие и запоминающиеся. Сможете ли вы отличить фильмы с Брюсом от тех, где главные роли исполняют его «лысые коллеги»?