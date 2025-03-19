Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 марта, 13:40

Тест: Заядлый киногуру легко найдёт всех «крепких орешков» Брюса Уиллиса в этих 8 кадрах из фильмов

Сегодня празднует 70-летний юбилей актёр, на счету которого более 100 ролей, — неподражаемый Брюс Уиллис! Предлагаем поздравить секс-символа 90-х и отгадать культовые роли.

Брюс Уиллис — легенда экрана, чьё имя стало синонимом харизмы, мужества и неподражаемого стиля. Его фильмы оставили неизгладимый след в истории кино, а армия поклонников по всему миру продолжает восхищаться талантом артиста. Сегодня, когда весь мир с тревогой и поддержкой наблюдает за его борьбой с болезнью, интерес к творчеству «крепкого орешка» только усиливается. Однако на экране блистают и другие актёры, чьи роли не менее яркие и запоминающиеся. Сможете ли вы отличить фильмы с Брюсом от тех, где главные роли исполняют его «лысые коллеги»?

Брюс Уиллис часто перевоплощался в героев, которые не всегда соблюдают закон и порядок, но есть и те, кто в реальной жизни бывал в местах лишения свободы. О 10 советских знаменитостях, которые попали в тюрьму и отбывали сроки, рассказали здесь. В отечественном и зарубежном шоу-бизнесе звёзды годами ищут свой уникальный и неповторимый стиль, но самыми привлекательными всегда будут считаться те, кто соответствует этим 6 эталонам женской красоты Древней Греции!

Тест: Бывший стиляга отгадает все 8 фильмов СССР по кадру с обувью. А вы узнаете хотя бы половину?
Тест: Бывший стиляга отгадает все 8 фильмов СССР по кадру с обувью. А вы узнаете хотя бы половину?
Обложка ©

Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / АР / Evan Agostini, Кадр из фильма «Криминальное чтиво» «Пятый элемент» / Kinopoisk

Виктория Мишинкина
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • Брюс Уиллис
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar