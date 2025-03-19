Ностальгия по Артеку: 19 уникальных архивных фото главного пионерлагеря СССР и современности

18 марта мы отпраздновали 11 лет со дня воссоединения Крыма с Россией. Это знаменательное событие возвращает нас к размышлениям о судьбе легендарного Артека — детского лагеря с богатейшей историей, который многие десятилетия был символом счастливого детства и пионерского движения в СССР, попал под оккупацию, но сегодня продолжает свою работу уже в новом качестве. Предлагаем вам окунуться в атмосферу Артека разных лет через уникальные архивные фотографии и увидеть, как менялся облик этого удивительного места, которое сохранило при этом свои традиции и особый дух.

Советская эпоха Артека

Фото © ТАСС / Валерий Христофоров, Александр Обуховский

Артек был гордостью СССР и визитной карточкой пионерского движения. Путёвку сюда можно было получить только за особые заслуги — отличную учёбу, активную общественную работу или выдающиеся спортивные достижения. Здесь не просто отдыхали, здесь формировали будущих граждан великой страны — с чёткими идеалами, стремлением к знаниям и любовью к Родине. Давайте вспомним, каким был Артек в советские годы, когда звуки горна и пионерские костры создавали неповторимую атмосферу дружбы и товарищества.

1956 г. Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущёв с пионерами во время посещения Всесоюзного пионерского лагеря «Артек» имени В.М. Молотова.

Фото © ТАСС / Владимир Савостьянов

Май 1966 г. СССР. Украинская ССР. Крымская область. Создатель музея под открытым небом «Поляна сказок» пенсионер Павел Павлович Безруков и дети из пионерского лагеря «Артек» во время создания новой деревянной скульптуры.

Фото © ТАСС / Марк Редькин

Лето 1970 г. СССР. Украинская ССР. Крымская область. Гурзуф. Дети на отдыхе в пионерском лагере «Артек».

Фото © ТАСС / Валентин Мастюков

Лето 1972 г. СССР. Крымская область. Делегаты V Всесоюзного пионерского слёта из разных республик СССР в лагере «Артек».

Фото © ТАСС / Юрий Ильенко

Октябрь 1979 г. СССР. Украинская ССР. Крымская область. Вид на центральный стадион со стороны трибун во время церемонии открытия финальных соревнований IV Всесоюзных детских спортивных игр «Старты надежд» во Всесоюзном пионерском лагере «Артек».

Фото © ТАСС / Валерий Зуфаров

Июль 1983 г. СССР. Украинская ССР. Крымская область. Празднование Дня Нептуна во Всесоюзном пионерском лагере «Артек».

Фото © ТАСС / Валерий Зуфаров, Александр Обухов

Июнь 1985 г. СССР. Украинская ССР. Крымская область. Горнисты, созывающие пионеров на утреннюю линейку, во Всесоюзном пионерском лагере «Артек» имени В.И. Ленина.

Фото © ТАСС / Олег Иванов, Борис Кавашкин

Июнь 1985 г. СССР. Украинская ССР. Крымская область. Дети у костра во Всесоюзном пионерском лагере «Артек» имени В.И. Ленина.

Фото © ТАСС / Олег Иванов, Борис Кавашкин

Июль 1986 г. СССР. Украинская ССР. Крымская область. Пионерский костёр в одном из отрядов дружины «Лесная» Всесоюзного пионерского лагеря «Артек».

Фото © ТАСС / Константин Дудченко, Борис Кавашкин

Июль 1986 г. СССР. Украинская ССР. Крымская область. Ялта. Дети, отдыхающие в Международном детском лагере «Артек».

Фото © ТАСС / Константин Дудченко, Борис Кавашкин

В советское время путёвка в Артек была заветной мечтой каждого школьника, наградой за отличную учёбу и активную общественную работу. Здесь дети не только отдыхали, но и учились быть лидерами, развивали таланты, заводили друзей со всех уголков страны.

Артек в современной России

Фото © ТАСС / Александр Рюмин

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Артек вступил в новую эпоху своей истории. Началась масштабная реконструкция центра, обновились образовательные программы, но неизменным осталось главное — особая атмосфера, которая помогает детям раскрыть свои таланты и способности. Сегодня Артек — это современный международный детский центр, который сохраняет лучшие традиции прошлого и внедряет инновационные методики работы с подрастающим поколением. Дети со всей России и из-за рубежа приезжают сюда, чтобы получить уникальный опыт и яркие впечатления, которые останутся с ними на всю жизнь.

Сентябрь 2015 г. Россия. Крым. Участники 10-й смены «Другая школа» Международного детского центра «Артек» во время восхождения на гору Аю-Даг.

Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Март 2016 г. Россия. Крым. Участники смены Международного детского центра «Артек».

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Июнь 2017 г. Россия. Крым. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с артековцами 7-й смены «Улыбка Саманты» в парке «Русская поляна» на территории Международного детского центра «Артек».

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Ноябрь 2018 г. Россия. Крым. Акция «Служить России суждено тебе и мне!» в рамках проведения Всероссийского дня призывника для юнармейцев из всех регионов России на территории Международного детского центра «Артек».

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Декабрь 2019 г. Россия. Крым. Живая надпись и российский флаг площадью 4950 квадратных метров во время акции в поддержку российских спортсменов «В единстве — сила!» на стадионе Международного детского центра «Артек».

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко