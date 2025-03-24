«Сынок, я тебя сразу узнал»: В шоу «Маска» 23 марта сняли маску с Быка. Кем оказался загадочный участник С самой первой серии 6-го сезона шоу «Маска» жюри подозревало под этой маской самых разных звёзд. Но кто на самом деле скрывался за маской Быка? Ответ поразит вас так же, как и судей. 24 марта, 07:57 Кто снял маску 23 марта в шоу «Маска», кем оказался Бык. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © VK / Маска, Маска © Ntv.ru

В выпуске 23 марта шоу «Маска» потеряло ещё одного своего участника. На начало серии из 14 изначальных персонажей неотгаданными остались 9 участников. Но уже под конец их стало восемь. В прошлые серии шоу мы с вами узнали, кто скрывался за масками Коровки, Капибары, Овечки, Цыплёнка и Богомола. С кого снимут маску следующим: Огурчик, Страус, Сокол, Бык, Далматин, Боксёр, Окунь, Утка или Вождь?

Шоу «Маска»: какую маску спасли зрители 23 марта

В еженедельном шоу «Маска» три участника из каждой группы рискуют быть разоблачёнными из-за низкой поддержки зрителей. После первого голосования жюри решает, кто продолжит участие, а кто снимет маску. Однако окончательное решение не за ними: зрители повторно голосуют и спасают одного из номинантов. Таким образом, судьям остаётся выбрать между двумя оставшимися участниками. Кто же получил спасительные голоса зрителей 23 марта?

Какую маску спасли зрители в зале в голосовании в 7-й серии «Маски-6» от 23.03.2025? Фото © Ntv.ru

В тройку номинантов попали маски Бык, Далматин и Окунь (второй раз подряд). Зрители спасли чёрно-белого участника и оставили в проекте Далматина — за маску проголосовало 45,5% зрителей. Получается, в номинацию на вылет попадают Окунь (во второй раз) и Бык: кого спасут судьи, а с кого снимут маску 23 марта?

Шоу «Маска-6»: кто снял маску 23 марта, кого спасло жюри

Путём голосования жюри определило, что снимать маску в серии шоу «Маска» 23 марта будут с Быка, а Окуню снова посчастливилось остаться в проекте. Но, перед тем, как рассекретить Быка, члены жюри высказали свои последние предположения, кто перед ними стоит.

Шоу «Маска 6»: кто снял маску 23 марта, а кого судьи решили оставить в проекте? Фото © Ntv.ru

Родригез считал, что это Егор Шип, Тодоренко – Саша Стоун, Киркоров и Костюшкин – ВладиМир, а Валерия – ЮрКисс. Но кто в итоге скрывался под маской Быка? Мы как-то писали, что есть предположение, что там участник знаменитого шоу «Холостяк», так ли это?

Бык снял маску в 7-й серии шоу «Маска-6» от 23 марта. Какая звезда там была? Фото © Ntv.ru

Несмотря на недавнюю смерть отца, Киркоров не пропустил участия в шоу «Маска», но был сдержанней обычного из-за траура. Однако даже это не помешало ему угадать, кто скрывался за маской Быка. «Сынок, я тебя узнал сразу. Ты достойно прошёл этот путь и открыл себя миллионам телезрителей совсем с другой стороны — как большого артиста, подающего большие надежды», — отреагировал Филипп Киркоров, когда из-под маски Быка появилось лицо талантливого исполнителя ВладиМира.

Теперь в шоу осталось восемь участников! Новую серию шоу «Маска-6» покажут, как обычно, в воскресенье на канале НТВ, это будет 30 марта. Делитесь в комментариях, кто стал вашей любимой маской в новом сезоне и с кого, как вы думаете, снимут маску в следующий раз.

Авторы Карина Морозова