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21 марта, 14:41

Бедроса Киркорова похоронили рядом с Юдашкиным на Троекуровском кладбище в Москве

Бедроса Киркорова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Народного артиста России Бедроса Киркорова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает корреспондент Life.ru, присутствовавший на траурном мероприятии.

Похороны Бедроса Киркорова. Видео © Life.ru

Сотни людей провожали Бедроса Филипповича в последний путь аплодисментами. У его сына, Филиппа Киркорова, на пальце был перстень, который отец передал ему всего за несколько дней до своей смерти. Певец отметил, что это фамильный перстень, передающийся в семье Киркоровых из поколения в поколение.

«Прощай, папа»: Life.ru публикует трогательную речь Филиппа Киркорова у гроба отца
«Прощай, папа»: Life.ru публикует трогательную речь Филиппа Киркорова у гроба отца

Напомним, Бедрос Киркоров умер от остановки сердца 18 марта. Артисту было 92 года. В последние годы он чувствовал себя плохо из-за обострения многочисленных заболеваний — в том числе сердечно-сосудистых. Увы, но смерть отца поп-короля была тяжёлой. 21 марта члены семьи, близкие друзья и коллеги прибыли в храм Христа Спасителя, где состоялась прощальная церемония с артистом.

Обложка ©

Life.ru

Наталья Демьянова
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