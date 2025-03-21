Бедроса Киркорова похоронили рядом с Юдашкиным на Троекуровском кладбище в Москве
Бедроса Киркорова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Народного артиста России Бедроса Киркорова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает корреспондент Life.ru, присутствовавший на траурном мероприятии.
Похороны Бедроса Киркорова. Видео © Life.ru
Сотни людей провожали Бедроса Филипповича в последний путь аплодисментами. У его сына, Филиппа Киркорова, на пальце был перстень, который отец передал ему всего за несколько дней до своей смерти. Певец отметил, что это фамильный перстень, передающийся в семье Киркоровых из поколения в поколение.
Напомним, Бедрос Киркоров умер от остановки сердца 18 марта. Артисту было 92 года. В последние годы он чувствовал себя плохо из-за обострения многочисленных заболеваний — в том числе сердечно-сосудистых. Увы, но смерть отца поп-короля была тяжёлой. 21 марта члены семьи, близкие друзья и коллеги прибыли в храм Христа Спасителя, где состоялась прощальная церемония с артистом.
Life.ru