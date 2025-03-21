Бедроса Киркорова похоронили рядом с Юдашкиным на Троекуровском кладбище в Москве

Сотни людей провожали Бедроса Филипповича в последний путь аплодисментами. У его сына, Филиппа Киркорова, на пальце был перстень, который отец передал ему всего за несколько дней до своей смерти. Певец отметил, что это фамильный перстень, передающийся в семье Киркоровых из поколения в поколение.