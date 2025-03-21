С Бедросом Киркоровым простились в московском Храме Христа Спасителя
В московском Храме Христа Спасителя прошла прощальная церемония с Бедросом Киркоровым. Сегодня его похоронят на Троекуровском кладбище.
С Бедросом Киркоровым простились в московском Храме Христа Спасителя. Видео © Telegram / SHOT
Филипп Киркоров пришёл на церемонию в сопровождении своих детей — Аллы-Виктории и Мартина. На прощании присутствовал посол Болгарии в России Атанас Крыстин, хирург Тимур Хайдаров с супругой Светланой Сильваши, а также известные артисты, такие как Стас Михайлов и Александр Буйнов.
Напомним, о смерти Бедроса Киркорова стало известно 18 марта. Артист умер в возрасте 92 лет. В последнее время у него обострились проблемы со здоровьем, в частности развилась пневмония и сердечно-сосудистые заболевания. К сожалению, его смерть тоже была тяжёлой.
Telegram / SHOT