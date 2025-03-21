С Бедросом Киркоровым простились в московском Храме Христа Спасителя

В московском Храме Христа Спасителя прошла прощальная церемония с Бедросом Киркоровым. Сегодня его похоронят на Троекуровском кладбище.

Филипп Киркоров пришёл на церемонию в сопровождении своих детей — Аллы-Виктории и Мартина. На прощании присутствовал посол Болгарии в России Атанас Крыстин, хирург Тимур Хайдаров с супругой Светланой Сильваши, а также известные артисты, такие как Стас Михайлов и Александр Буйнов.