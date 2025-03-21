Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 марта, 10:35

С Бедросом Киркоровым простились в московском Храме Христа Спасителя

В московском Храме Христа Спасителя прошла прощальная церемония с Бедросом Киркоровым. Сегодня его похоронят на Троекуровском кладбище.

С Бедросом Киркоровым простились в московском Храме Христа Спасителя. Видео © Telegram / SHOT

Филипп Киркоров пришёл на церемонию в сопровождении своих детей — Аллы-Виктории и Мартина. На прощании присутствовал посол Болгарии в России Атанас Крыстин, хирург Тимур Хайдаров с супругой Светланой Сильваши, а также известные артисты, такие как Стас Михайлов и Александр Буйнов.

Life.ru публикует фото с Троекуровского кладбища, где пройдёт прощание с Бедросом Киркоровым
Life.ru публикует фото с Троекуровского кладбища, где пройдёт прощание с Бедросом Киркоровым

Напомним, о смерти Бедроса Киркорова стало известно 18 марта. Артист умер в возрасте 92 лет. В последнее время у него обострились проблемы со здоровьем, в частности развилась пневмония и сердечно-сосудистые заболевания. К сожалению, его смерть тоже была тяжёлой.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Оксана Попова
  • Новости
  • киркоровбедрос
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar