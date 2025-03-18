Названа причина смерти Бедроса Киркорова

Как пишет телеграм-канал, отец Филиппа Киркорова последние годы боролся с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но его сердце остановилось в 15:37.

Напомним, ранее Филипп Киркоров сообщил о смерти отца — Бедроса Киркорова. Ему было 92 года. Артист также обратился к публике и посоветовал всем ценить каждое мгновение, проведённое с родными.