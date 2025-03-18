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18 марта, 13:23

Названа причина смерти Бедроса Киркорова

SHOT: Бедрос Киркоров умер от остановки сердца в 15 часов 37 минут

Обложка © TACC / Вячеслав Прокофьев

Обложка © TACC / Вячеслав Прокофьев

Причиной смерти певца Бедроса Киркорова стала остановка сердца. Об этом пишет SHOT.

Как пишет телеграм-канал, отец Филиппа Киркорова последние годы боролся с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но его сердце остановилось в 15:37.

Напомним, ранее Филипп Киркоров сообщил о смерти отца — Бедроса Киркорова. Ему было 92 года. Артист также обратился к публике и посоветовал всем ценить каждое мгновение, проведённое с родными.

Напомним, в январе сообщалось о том, что Киркоров-старший, слишком увлекшись тибетскими лечебными методами перед Новым годом, столкнулся с серьёзными проблемами со здоровьем. Сообщалось, что 20 декабря его госпитализировали в критическом состоянии с двусторонней пневмонией. В его лёгких было найдено около литра жидкости.

91-летний Бедрос Киркоров нашёл себе новую даму сердца
91-летний Бедрос Киркоров нашёл себе новую даму сердца
Никита Никонов
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