Названа причина смерти Бедроса Киркорова
SHOT: Бедрос Киркоров умер от остановки сердца в 15 часов 37 минут
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Причиной смерти певца Бедроса Киркорова стала остановка сердца. Об этом пишет SHOT.
Как пишет телеграм-канал, отец Филиппа Киркорова последние годы боролся с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но его сердце остановилось в 15:37.
Напомним, ранее Филипп Киркоров сообщил о смерти отца — Бедроса Киркорова. Ему было 92 года. Артист также обратился к публике и посоветовал всем ценить каждое мгновение, проведённое с родными.
Напомним, в январе сообщалось о том, что Киркоров-старший, слишком увлекшись тибетскими лечебными методами перед Новым годом, столкнулся с серьёзными проблемами со здоровьем. Сообщалось, что 20 декабря его госпитализировали в критическом состоянии с двусторонней пневмонией. В его лёгких было найдено около литра жидкости.