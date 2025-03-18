«Я больше не ребёнок»: Филипп Киркоров сообщил о смерти отца

Скончался отец Филиппа Киркорова, известного российского певца, Бедрос Киркоров, он ушёл из жизни на 93-м году. Этой печальной новостью сам артист поделился в своих социальных сетях. Он призвал своих подписчиков не забывать ценить каждую минуту, проведённую с близкими.

«Я больше не ребёнок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушёл из жизни мой папа — Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдёшь никогда», — прокомментировал Киркоров трагичное известие.

В начале текущего года сообщалось, что 92-летний Бедрос Киркоров, слишком увлекшись тибетскими лечебными методами перед Новым годом, столкнулся с серьёзными проблемами со здоровьем, из-за чего его поместили в больницу. СМИ писали, что 20 декабря он был госпитализирован в критическом состоянии с «двусторонней пневмонией», и из его лёгких было найдено около литра жидкости. Тем не менее представитель Филиппа Киркорова тогда опровергла слухи о госпитализации его отца.