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Регион
11 января, 12:35

Представитель Филиппа Киркорова опровергла слухи о госпитализации его отца

Сообщения о госпитализации отца российского певца Филиппа Киркорова — Бедроса Киркорова — не соответствуют действительности. Об этом заявила представитель поп-короля Екатерина Успенская.

«Нет. [Это] ложь»,цитирует комментарий Успенской ТАСС.

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Напомним, сегодня появились сообщения о том, что 92-летний Бедрос Киркоров слишком сильно увлёкся тибетскими медицинскими практиками перед Новым годом и заработал проблемы со здоровьем, из-за которых его положили в больницу. В частности, говорилось, что он был госпитализирован 20 декабря в тяжёлом состоянии с «двусторонней пневмонией», а из его лёгких откачали порядка литра жидкости.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов

Юрий Лысенко
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