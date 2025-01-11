Представитель Филиппа Киркорова опровергла слухи о госпитализации его отца

Напомним, сегодня появились сообщения о том, что 92-летний Бедрос Киркоров слишком сильно увлёкся тибетскими медицинскими практиками перед Новым годом и заработал проблемы со здоровьем, из-за которых его положили в больницу. В частности, говорилось, что он был госпитализирован 20 декабря в тяжёлом состоянии с «двусторонней пневмонией», а из его лёгких откачали порядка литра жидкости.