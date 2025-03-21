Life.ru публикует фото с Троекуровского кладбища, где пройдёт прощание с Бедросом Киркоровым

Life.ru публикует первые снимки с участка на Троекуровском кладбище, где сегодня пройдёт прощание с Бедросом Киркоровым. Начались финальные приготовления к погребению.

На Троекуровском кладбище идёт подготовка к погребению Бедроса Киркорова. Обложка © Life.ru

Место последнего упокоения было выбрано рядом с именитыми деятелями культуры: Борисом Моисеевым, а также Ириной Мирошниченко.

На Троекуровском кладбище идёт подготовка к погребению Бедроса Киркорова. Обложка © Life.ru

Бедрос Киркоров родился 15 декабря 1937 года в Болгарии и стал популярным исполнителем в Советском Союзе. Бедрос Киркоров известен своими яркими выступлениями и вкладом в музыкальную культуру.