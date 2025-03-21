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21 марта, 08:08

Life.ru публикует фото с Троекуровского кладбища, где пройдёт прощание с Бедросом Киркоровым

На Троекуровском кладбище идёт подготовка к погребению Бедроса Киркорова

На Троекуровском кладбище идёт подготовка к погребению Бедроса Киркорова. Обложка © Life.ru

На Троекуровском кладбище идёт подготовка к погребению Бедроса Киркорова. Обложка © Life.ru

Life.ru публикует первые снимки с участка на Троекуровском кладбище, где сегодня пройдёт прощание с Бедросом Киркоровым. Начались финальные приготовления к погребению.

На Троекуровском кладбище идёт подготовка к погребению Бедроса Киркорова. Обложка © Life.ru

На Троекуровском кладбище идёт подготовка к погребению Бедроса Киркорова. Обложка © Life.ru

Место последнего упокоения было выбрано рядом с именитыми деятелями культуры: Борисом Моисеевым, а также Ириной Мирошниченко.

На Троекуровском кладбище идёт подготовка к погребению Бедроса Киркорова. Обложка © Life.ru

На Троекуровском кладбище идёт подготовка к погребению Бедроса Киркорова. Обложка © Life.ru

Бедрос Киркоров родился 15 декабря 1937 года в Болгарии и стал популярным исполнителем в Советском Союзе. Бедрос Киркоров известен своими яркими выступлениями и вкладом в музыкальную культуру.

На Троекуровском кладбище идёт подготовка к погребению Бедроса Киркорова. Обложка © Life.ru

На Троекуровском кладбище идёт подготовка к погребению Бедроса Киркорова. Обложка © Life.ru

«Через полгода я не жилец»: Бедрос Киркоров предвидел свою смерть
«Через полгода я не жилец»: Бедрос Киркоров предвидел свою смерть

Напомним, о смерти Бедроса Киркорова стало известно 18 марта. Артист умер в возрасте 92 лет. В последнее время у него обострились проблемы со здоровьем, в частности развилась пневмония и сердечно-сосудистые заболевания. К сожалению, его смерть тоже была тяжёлой.

Оксана Попова
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