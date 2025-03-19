Умирал в муках: Раскрыты подробности смерти Бедроса Киркорова

По информации издания, последние дни своей жизни отец Филиппа Киркорова провёл в коттеджном посёлке Береста в Московской области. За пожилым болгарским певцом постоянно наблюдала сиделка. В ночь на 18 марта мужчине резко стало хуже – у него началась одышка, после чего он стал терять сознание.

Близкие артиста были готовы к такому исходу. Киркоров-старший мучился от нескольких болезней, а больше всего от ишемической патологии сердца. Постепенно у певца начали отказывать внутренние органы. Тогда сиделка стала самостоятельно делать ему ингаляцию и вводить кислород, но и это не помогало. В тот же день днём для Бедроса вызвали медиков из-за его критического состояния, но, к сожалению, спасти его не удалось.