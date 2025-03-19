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19 марта, 07:36

Умирал в муках: Раскрыты подробности смерти Бедроса Киркорова

MK.ru: Певец Бедрос Киркоров мучительно умирал в течение нескольких часов

Бедрос Киркоров. Обложка © ТАСС / Елизавета Клементьева

Бедрос Киркоров. Обложка © ТАСС / Елизавета Клементьева

Эстрадный певец Бедрос Киркоров умирал в муках, боли не давали ему покоя в течение нескольких часов. Об этом пишет сайт MK.ru.

По информации издания, последние дни своей жизни отец Филиппа Киркорова провёл в коттеджном посёлке Береста в Московской области. За пожилым болгарским певцом постоянно наблюдала сиделка. В ночь на 18 марта мужчине резко стало хуже – у него началась одышка, после чего он стал терять сознание.

Близкие артиста были готовы к такому исходу. Киркоров-старший мучился от нескольких болезней, а больше всего от ишемической патологии сердца. Постепенно у певца начали отказывать внутренние органы. Тогда сиделка стала самостоятельно делать ему ингаляцию и вводить кислород, но и это не помогало. В тот же день днём для Бедроса вызвали медиков из-за его критического состояния, но, к сожалению, спасти его не удалось.

«Он болел, но не показывал вида»: Соседов высказался об умершем Бедросе Киркорове
«Он болел, но не показывал вида»: Соседов высказался об умершем Бедросе Киркорове

Напомним, что накануне стало известно о смерти отца Филиппа Киркорова — Бедроса. Певец скончался на 93-м году жизни. Последнее время артист много болел, в том числе перенёс пневмонию. Кроме того, Бедрос последние годы также боролся с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Отца звезды шоу-бизнеса похоронят 21 марта на Троекуровском кладбище.

Дарья Нарыкова
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