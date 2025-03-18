Бедроса Киркорова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 21 марта
Бедрос Киркоров. Фото © ТАСС / Артем Геодакян
Похороны народного артиста РФ Бедроса Киркорова состоятся на Троекуровском кладбище в Москве 21 марта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свой источник в окружении артиста. По словам собеседника агентства, такое желание изъявила семья умершего.
«Похороны состоятся в пятницу. <…> Бедрос Филиппович будет похоронен на Троекуровском кладбище», — ответил источник на вопрос журналиста.
Ранее стало известно, что Бедрос Киркоров ушёл из жизни в возрасте 92 лет. Последнее время артист много болел, в том числе перенёс пневмонию. Он даже обращался к тибетской медицине по совету своей сиделки, но это едва не сгубило артиста. Киркорова тогда спасли врачи. Известно, что отец поп-короля последние годы также боролся с сердечно-сосудистыми заболеваниями.