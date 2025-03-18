Бедроса Киркорова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 21 марта

Похороны народного артиста РФ Бедроса Киркорова состоятся на Троекуровском кладбище в Москве 21 марта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свой источник в окружении артиста. По словам собеседника агентства, такое желание изъявила семья умершего.