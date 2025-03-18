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18 марта, 11:13

Умер обладатель Кубка Гагарина и участник Матча звёзд КХЛ Малыхин

SHOT: Обладатель Кубка Гагарина Фёдор Малыхин умер на 35-м году жизни

Обложка © Wikipedia

Обложка © Wikipedia

Умер экс-хоккеист «Автомобилиста», «Ак Барса» и московского «Спартака» Фёдор Малыхин. Ему было 34 года. По информации SHOT, тело спортсмена обнаружили в его квартире в Екатеринбурге.

Малыхин начинал карьеру в фарм-клубе «Автомобилиста» из Екатеринбурга, после чего выступал за основную команду и был её капитаном. Также играл за челябинский «Трактор», казанский «Ак Барс», московский «Спартак», подмосковный «Витязь» и «Авангард» из Омска. Участвовал в Матче всех звёзд КХЛ в 2014 году. Вместе с «Ак Барсом» Малыхин становился обладателем Кубка Гагарина.

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