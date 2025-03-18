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18 марта, 13:53

Травы и пиявки: Здоровье Бедроса Киркорова подорвали тибетская медицина и его сиделка

Mash: Сиделка Бедроса Киркорова убедила его игнорировать рекомендации врачей

Бедрос Киркоров скончался на 93-м году жизни. Обложка © Сергей Бобылев/ТАСС

Бедрос Киркоров скончался на 93-м году жизни. Обложка © Сергей Бобылев/ТАСС

92-летний Бедрос Киркоров — отец российского поп-короля Филиппа Киркорова игнорировал рекомендации врачей, полагаясь на свою сиделку, которая убедила его в эффективности тибетской медицины. Как утверждает Mash, 20 декабря 2024 года звёздный пациент был госпитализирован в тяжёлом состоянии с жалобами на сильную одышку. Врачи диагностировали у него «двустороннюю пневмонию» и удалили около литра жидкости из лёгких.

Использование трав, прогреваний, массажей и пиявок, на которых настаивала сиделка Бедроса Филипповича, постепенно ухудшало здоровье. Его состояние резко ухудшилось, когда в декабре в его квартире отключили отопление, и он замёрз.

В августе прошлого года Бедрос был помещён в реанимацию кардиологии в крайне тяжёлом состоянии из-за сердечной недостаточности и ишемической болезни. Ситуацию усугубляли отёк лёгких, скопление жидкости и пневмония. Обследования также выявили заболевание головного мозга с когнитивными нарушениями.

«Я больше не ребёнок»: Филипп Киркоров сообщил о смерти отца
«Я больше не ребёнок»: Филипп Киркоров сообщил о смерти отца

Ранее стало известно, что Бедрос Киркоров ушёл из жизни в возрасте 92 лет. Филипп Киркоров подтвердил известия о смерти отца и призвал своих подписчиков не забывать ценить каждую минуту, проведённую с близкими.

Алексей Берковиц
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