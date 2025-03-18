«Он болел, но не показывал вида»: Соседов высказался об умершем Бедросе Киркорове
Критик Соседов назвал покойного Бедроса Киркорова добрым и отзывчивым человеком
Покойный Бедрос Киркоров. Обложка © TACC / Вячеслав Прокофьев
Народный артист России Бедрос Киркоров прожил достойную жизнь и оставил яркий след. Он был хорошим человеком, отличался добротой и отзывчивостью. Об этом рассказал музыкальный критик Сергей Соседов, который лично был знаком с покойным маэстро.
В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что Киркоров-старший не любил показывать плохого состояния. Он сохранял оптимизм, даже несмотря на болезнь и возраст. А ещё певец старался делиться с коллегами интересными историями.
«Вот сколько я его видел за кулисами разных программ, на каких-то шоу, всегда он все с удовольствием рассказывал. Он болел, но не показывал вида, что ему плохо, он всегда держался, всегда улыбался. Жалко, конечно, но что делать? Все мы смертны», — отметил Сергей Соседов, выразив соболезнования Филиппу Киркорову.
Напомним, 18 марта Филипп Киркоров сообщил о смерти отца. Певец скончался на 93-м году жизни. Life.ru выяснил причину смерти Бедроса Киркорова.