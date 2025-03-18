Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 марта, 16:33

«Он болел, но не показывал вида»: Соседов высказался об умершем Бедросе Киркорове

Критик Соседов назвал покойного Бедроса Киркорова добрым и отзывчивым человеком

Покойный Бедрос Киркоров. Обложка © TACC / Вячеслав Прокофьев

Покойный Бедрос Киркоров. Обложка © TACC / Вячеслав Прокофьев

Народный артист России Бедрос Киркоров прожил достойную жизнь и оставил яркий след. Он был хорошим человеком, отличался добротой и отзывчивостью. Об этом рассказал музыкальный критик Сергей Соседов, который лично был знаком с покойным маэстро.

В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что Киркоров-старший не любил показывать плохого состояния. Он сохранял оптимизм, даже несмотря на болезнь и возраст. А ещё певец старался делиться с коллегами интересными историями.

«Вот сколько я его видел за кулисами разных программ, на каких-то шоу, всегда он все с удовольствием рассказывал. Он болел, но не показывал вида, что ему плохо, он всегда держался, всегда улыбался. Жалко, конечно, но что делать? Все мы смертны», — отметил Сергей Соседов, выразив соболезнования Филиппу Киркорову.

Травы и пиявки: Здоровье Бедроса Киркорова подорвали тибетская медицина и его сиделка
Травы и пиявки: Здоровье Бедроса Киркорова подорвали тибетская медицина и его сиделка

Напомним, 18 марта Филипп Киркоров сообщил о смерти отца. Певец скончался на 93-м году жизни. Life.ru выяснил причину смерти Бедроса Киркорова.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Сергей Соседов
  • Филипп Киркоров
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar