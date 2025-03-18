«Он болел, но не показывал вида»: Соседов высказался об умершем Бедросе Киркорове

Народный артист России Бедрос Киркоров прожил достойную жизнь и оставил яркий след. Он был хорошим человеком, отличался добротой и отзывчивостью. Об этом рассказал музыкальный критик Сергей Соседов, который лично был знаком с покойным маэстро.

В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что Киркоров-старший не любил показывать плохого состояния. Он сохранял оптимизм, даже несмотря на болезнь и возраст. А ещё певец старался делиться с коллегами интересными историями.