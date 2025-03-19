«Через полгода я не жилец»: Бедрос Киркоров предвидел свою смерть

Певец Бедрос Киркоров был очень добрым и умным человеком. Об этом рассказала домработница его семьи Людмила, проработавшая у Киркоровых около 30 лет и ставшая для них родным человеком.

«Конечно, очень жаль. Мы, как говорится, одна семья. Бедрос был очень умный человек. Он очень много знал, любил рассказывать и чтобы его слушали. Он очень добрый был. Мне очень жалко Бедроса, мне очень жалко Филиппа. Бедрос для него всегда был главным во всём, даже в его каких-то бумагах», — вспоминает она в беседе с 360.ru.

Собеседница телеканала поделилась своими воспоминаниями о таланте артиста. Она добавила, что многие её знакомые предпочли бы выступление Бедроса любому другому концерту, потому что обожали его голос. Людмила пояснила, что тоже слушала его выступления, но в её случае они проходили в домашней обстановке.

Женщина не перестала поддерживать связь с артистом, даже после того как в силу возраста перестала работать домработницей у Киркоровых дома. В последний раз она навещала Бедроса Киркорова в день рождения, который они отмечали в одном из грузинских ресторанов в Москве. По её словам, певец неплохо выглядел для своих лет, хотя возраст уже брал своё. К нему домой приезжал врач, чтобы делать блокаду ног. Киркоров-старший и сам понимал, что ему осталось недолго и предполагал, что вряд ли проживёт дольше полугода.