«Из сердца не уйдёшь никогда»: Из-за чего умер отец Киркорова, сколько ему было и чем прославился Бедрос Киркоров

Народный артист России Бедрос Киркоров умер 18 марта в 15:37 по московскому времени на 92-м году жизни. Об этом сообщил его сын, популярный исполнитель Филипп Киркоров. Мэтра эстрады похоронят на Троекуровском кладбище. Вообще Киркоровы — знаменитая певческая династия, и Бедрос Филиппович был, пожалуй, самым ярким её представителем. Рассказываем подробности биографии Киркорова-старшего.

Причины смерти Бедроса Киркорова

Бедрос Киркоров скончался от сердечной недостаточности 18 марта 2025 года. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

На данный момент официальная причина смерти артиста — остановка сердца на фоне острой сердечной недостаточности, о чём рассказал его сын, поп-король Филипп Киркоров. Ужасающая трагедия, учитывая, что ещё в 2021 году Бедрос Филиппович был живее всех живых и выступал в качестве Султана в шоу «Маска». Альтернативные источники утверждают, что причиной смерти стала двусторонняя пневмония, вернее, осложнения на её фоне. Последние свои дни 92-летний мэтр эстрады провёл у себя дома, используя в качестве лечения тибетские средства. Состояние великого певца резко ухудшилось, когда в декабре у него дома отключили отопление.

Родные и близкие артиста очень тяжело переносят его уход. Хуже всех, конечно, его сыну Филиппу Киркорову. «Я больше не ребёнок. Сегодня, 18 марта 2025 года, в 15:37 ушёл из жизни мой папа — народный артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдёшь никогда», — написал на своей странице в социальной сети Киркоров-младший.

Биография Бедроса Киркорова

Бедрос Киркоров родился в 1932 году в музыкальной семье. Отец был сапожником. Фото © ТАСС / Сергей Микляев

Бедрос Филиппович Киркоров родился 2 июня 1932 года в городе Варна в большой семье. Его отец Филипп работал сапожником, София, мать, заботилась о доме. Брат эстрадного артиста Харри стал бизнесменом, а сестра Мари — оперной певицей. В данный момент она живёт и работает в США. Бедрос Филиппович — потомственный певец, оба его родителя пели в городском хоре. В детстве артист хотел танцевать, но в танцевальном кружке все места были заняты — пришлось идти в хор. Из-за мощного голоса Бедроса Филипповича прозвали Трубой.

Бедрос Киркоров получил разностороннее образование. Он окончил музыкальное училище, а также профессионально-техническое училище по специальности «сапожник-модельер». Затем Бедрос Филиппович служил в армии, где пел в военном ансамбле. После армии устроился петь в оперный театр Варны и давал концерты на других площадках города. Например, на выступлении в Доме журналистов был пианист и композитор Арно Бабаджанян, который пригласил Бедроса Филипповича в СССР с целью получения высшего музыкального образования. Киркоров приехал в Москву в 1962 году: он поступил в ГИТИС в класс оперного режиссёра Бориса Покровского. Так и началась блистательная карьера Бедроса Филипповича Киркорова, великого эстрадного певца и отца отечественного поп-короля.

Кто по национальности Бедрос Киркоров

Бедрос Киркоров всю жизнь гордился своей национальностью. Фото © ТАСС / Павел Смертин

Возможно, кого-то удивят следующие факты о национальности Бедроса Киркорова. Городской хор, в котором пели родители мэтра, был не простой. Это был армянский хор. И семья Киркоровых была армянской. Кроме того, Киркоровы не всегда были Киркоровыми: ради поступления в болгарскую школу пришлось добавить к фамилии «славянский» суффикс — это было обязательным условием. И позже, уже после мировой войны, Арно Арутюнович Бабаджанян дико обрадовался, когда узнал, что талант из Дома журналистов тоже армянин. Да и папу Бедроса при рождении назвали не Филипп, а Пилибос. Так что же у Киркоровых была за фамилия?

Какая настоящая фамилия Бедроса Киркорова

Настоящая фамилия Бедроса Киркорова отражала его национальность. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Настоящая фамилия Бедроса Филипповича — Крикорян. На армянском языке она пишется так: Կրիկորյան. У Крикорянов много известных однофамильцев: доктор философских наук Ерванд Крикорян, химик Нерсес Крикорян, программист Раффи Крикорян… Это старая армянская фамилия, образованная по всем правилам языка. Крикорян — это «сын Крикора», а Крикор — это, скорее всего, христианское имя Григор, или Григорий, так как именно от христианских имён происходит большинство фамилий в стране, которая первой в мире приняла веру в Христа как государственную религию.

Личная жизнь Бедроса Киркорова

Личная жизнь Бедроса Киркорова была такой же насыщенной и плодотворной, как и творческая карьера. Фото © ТАСС / Анна Салынская

Бедрос Филиппович Киркоров женился уже в зрелом возрасте, после переезда в СССР из Болгарии. Его супругой стала Виктория Марковна Лихачёва, с которой они познакомились 19 августа 1964 года в Сочи во время концерта в летнем театре. Конечно же, Бедрос Филиппович выступал там с песнями. Виктория и её мать сразу привлекли внимание мэтра: они сидели в восьмом ряду партера. А когда девушки подошли к певцу за автографом, то вместе с подписью Виктория получила от него предложение руки и сердца. В том же году состоялась свадьба. У молодых вскоре, а именно 30 апреля 1967 года, родился сын — Филипп. Ему суждено было стать одним из самых ярких и популярных российских музыкантов, а также получить титул народного артиста Российской Федерации. Филипп Киркоров подарил отцу двоих внуков: Аллу-Викторию и Мартина.

В 1994 году Виктория Марковна скончалась. Филипп тяжело переживал её смерть, как и Бедрос. Но сама Виктория была бы против погружения главных мужчин в её жизни в тяжёлую депрессию. В 1997 году Бедрос Филиппович женился на докторе экономических наук, преподавательнице Любови Смирновой. Они познакомились во время гастролей мэтра по Новгородской области: женщина была директором совхоза «Трудовик» в Холмском районе и показывала артисту местный музей. Людмила и Бедрос обвенчались в Софийском соборе Новгорода — храме с тысячелетней историей.

Карьера Бедроса Киркорова

Бедрос Киркоров мог похвастаться невероятно плодотворной карьерой. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

Музыкальная карьера Бедроса Филипповича пошла в гору уже в бытность его студентом ГИТИСа. Множество концертов, выступления вместе с оркестрами Силантьева, Федосеева, Рознера, самого Утёсова… Юноша далеко пойдёт — это знали все. А Леонид Утёсов собственной персоной предложил молодому певцу сочинить цикл песен о болгаро-советской дружбе и написал вступительное слово к новой концертной программе. Она называлась «Москва – София, София – Москва», а самой популярной композицией стал «Алёша».

Потом Бедроса Филипповича приняли на работу в Московскую филармонию. В честь сороковой годовщины освобождения Болгарии от фашизма мэтр дал около 40 концертов, средства от которых были направлены в Фонд монумента Победы на Поклонной горе. Кроме того, в каждом городе Бедрос Филиппович специально выяснял, где находится Дом ветеранов, и давал концерт там в первую очередь. После этого Бедросу Филипповичу пришлось перейти на службу в Новгородскую филармонию. На радио было записано более полусотни его песен, а студия «Мелодия» напечатала большой винил с 12 песнями артиста и ещё 10 маленьких пластинок.

Бедрос Филиппович много выступал с другими артистами его уровня. У него были дуэты с сыном и дочерью (для Мари он подготовил оперную партию к «Травиате»), великой Тамарой Гвердцители, Иосифом Кобзоном, Лили Ивановой, Бисером Кировым и группой «Балаган Лимитед». Летом 2002 года Филипп Киркоров организовал для своего папы бенефис «Юбилей в кругу друзей» в главном концертном зале страны. В 2007 году состоялся концерт «От сердца к сердцу» в честь открытия Новгородского марафона. А в 2011 году Бедрос Филиппович выступал с концертом для граждан Арцаха (Нагорный Карабах), за что был объявлен персоной нон грата в Азербайджане.

Награды и звания Бедроса Киркорова

Бедрос Киркоров заслуженно получил множество наград как от Болгарии, так и от России. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Бедрос Киркоров — обладатель многих наград и титулов, и всё благодаря его выдающемуся вкладу в культуру сразу нескольких стран, а также феноменальному голосу. Бедрос Филиппович — народный артист Народной Республики Болгария, а 20 ноября 1992 года он стал первым иностранным гражданином, которому было присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации». В 2012 году мэтр за выдающиеся заслуги в музыке получил звание «Народный артист Российской Федерации». Бедрос Филиппович выигрывал музыкальные конкурсы в Париже, Бухаресте и Варшаве. В 2005 году в России получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а в 2008 году — награду «За личный вклад в развитие культуры и искусства России» и орден «За честь и достоинство».