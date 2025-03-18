5 жестов, выдающих низкую самооценку: Как перестать сигнализировать о своей неуверенности

Язык тела говорит о нас больше, чем тысячи слов. Мы можем уверенно рассказывать о своих достижениях, но, если при этом наши плечи опущены, а взгляд направлен в пол, окружающие считывают совсем другую информацию. Мы пообщались с психологами и экспертами по невербальной коммуникации, чтобы выяснить, какие жесты моментально выдают человека с низкой самооценкой.

Опущенная голова и избегание зрительного контакта

Как перестать выглядеть неуверенно: работа над языком тела. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Africa Studio

Когда мы встречаем человека с постоянно опущенным взглядом, который словно изучает узоры на полу вместо лиц собеседников, перед нами классический пример низкой самооценки. Такие люди избегают прямого зрительного контакта, быстро отводят глаза и часто смотрят вниз или в сторону. Они будто сигнализируют: «Я не заслуживаю смотреть вам в глаза на равных». Для изменения этой привычки психологи рекомендуют простое упражнение: заметив, что вы опустили голову, медленно поднимите подбородок и направьте взгляд на уровень глаз собеседника. Не нужно смотреть гипнотически — достаточно удерживать контакт по 3–5 секунд, затем можно ненадолго отвести взгляд и снова вернуться к глазам партнёра по общению.

Суетливость и постоянные извинения

Люди с низкой самооценкой часто не знают, куда деть руки. Они теребят волосы, перебирают пальцами края одежды, крутят ручку или постоянно поправляют очки и украшения. Эти движения выдают внутреннее напряжение и неуверенность. К этой же категории относятся частые извинения — за то, что занимают место, высказывают мнение или даже просто существуют. «Извините, можно вопрос?», «Простите, что прерываю» — эти фразы, сопровождаемые нервными жестами, говорят о глубоком ощущении собственной неважности. Чтобы избавиться от этой привычки, попробуйте осознанно замечать моменты ненужных извинений и суеты. Научитесь держать паузу перед тем, как автоматически извиниться, и спросите себя: «А действительно ли я совершил что-то требующее извинений?»

Защитные барьеры и закрытые позы

Жесты неуверенности: как изменить невербальные сигналы и повысить самооценку. Фото © Shutterstock / FOTODOM / The Faces

Скрещенные на груди руки, сцепленные в замок пальцы, сумка или папка, прижатая к телу, как щит, — все эти жесты говорят о желании защититься от внешнего мира. Люди с низкой самооценкой часто бессознательно выстраивают физические барьеры между собой и окружающими. К этой же категории относится привычка занимать минимум пространства — сидеть на краешке стула, прижимать локти к телу, стараться быть незаметнее. Со стороны такой человек выглядит зажатым и неуверенным, даже если его слова говорят об обратном. Для исправления этой привычки экспериментируйте с открытыми позами — держите руки свободно по бокам или на коленях, разверните плечи, займите всё пространство стула. Поначалу это может казаться неудобным, но со временем тело привыкнет к новым, более уверенным позициям.

Чрезмерная мимикрия и угодливость

Неуверенные в себе люди часто бессознательно копируют позы, жесты и даже интонации тех, с кем общаются. Они как хамелеоны, стремящиеся слиться с окружением. Это проявляется и в постоянных кивках согласия, даже когда те внутренне не согласны с собеседником. Они часто улыбаются, когда на самом деле им грустно или тревожно, — это так называемая социальная улыбка, призванная умиротворить окружающих. Такие люди редко решаются выражать несогласие через язык тела — не качают головой, не хмурятся, не показывают свою истинную реакцию. Чтобы преодолеть эту черту, учитесь замечать моменты автоматического согласия. Дайте себе право не кивать на то, с чем вы не согласны, и не улыбаться, когда не весело. Помните: ваши чувства и мнения имеют право на внешнее выражение.

Сгорбленная спина и неуверенная походка

5 невербальных привычек, выдающих низкую самооценку с первого взгляда. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Marcin Balcerzak

Плечи, словно несущие груз всех проблем мира, согнутая спина, втянутая шея — это универсальные сигналы неуверенности, понятные в любой культуре. Люди с низкой самооценкой часто ходят медленно, шаркающей походкой, словно извиняясь за каждый шаг. Они стараются занимать минимум пространства и не привлекать внимания. В противоположность им, уверенные люди держат спину прямо, расправляют плечи и двигаются с определённой целеустремлённостью. Исследования показывают, что осанка не только отражает внутреннее состояние, но и может влиять на него. Психологи рекомендуют ежедневные упражнения перед зеркалом: выпрямите спину, расправьте плечи, поднимите подбородок. Сохраняйте эту позу хотя бы несколько минут. Постепенно тело запомнит новое положение, а с ним изменится и ваше внутреннее ощущение себя.

Почему важно работать над языком тела

Психология языка тела: как жесты выдают вашу неуверенность. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Наши жесты и позы — это не просто внешнее проявление неуверенности, они закрепляют и усиливают низкую самооценку. Психологи называют это «телесной обратной связью» — мозг считывает сигналы тела и делает выводы о нашем состоянии. Сутулясь и опуская глаза, мы не только сигнализируем окружающим о своей неуверенности, но и убеждаем себя в собственной незначительности. Хорошая новость — в том, что этот процесс работает и в обратную сторону. Осознанно изменяя своё невербальное поведение, мы можем постепенно трансформировать и внутреннее отношение к себе. Регулярная практика уверенных поз и жестов приводит к реальным изменениям в самовосприятии.