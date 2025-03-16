Замуж хотите? Психолог запретила заниматься сексом на первом свидании

Секс на первом свидании редко ведёт к серьёзным отношениям. Об этом заявила психолог Александра Метальникова в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня». По её словам, стоит выждать три месяца до первой близости.

«Ни один нормальный, серьёзный человек не будет жениться на женщине, которая готова на первом свидании лечь в постель. Если вы хотите выйти замуж за достойного, серьёзного, интересного, перспективного мужчину, хотя бы три месяца повстречайтесь с ним прежде, чем ложиться в постель», — отметила психолог.

Эксперт рекомендует обращать внимание на жизненные ценности и поступки мужчины до интимной близости. Если он не готов подождать, это может указывать на проблемы в будущих отношениях. Метальникова предостерегает женщин от мужского шантажа: «Если не переспишь, я уйду», чтобы избежать жизни с токсичными партнёрами.

Секс на первом свидании приводит к выработке окситоцина, что может вызвать привязанность к неподходящему человеку, отметила специалист. Это также может привести к импринтингу — закреплению паттернов поведения, что формирует нежелательные сценарии на будущее.