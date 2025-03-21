«Прощай, папа»: Life.ru публикует трогательную речь Филиппа Киркорова у гроба отца

Филипп Киркоров выступил с трогательной речью на церемонии прощания со своим отцом, народным артистом России Бедросом Киркоровым. Мероприятие проходит в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве.

Филипп Киркоров произнёс речь на церемонии прощания с его отцом. Видео © Life.ru

«У каждого из нас есть два крыла — мать и отец. И пока они есть, мы летаем. <...> Теперь мне придётся научиться ходить. Дай Бог, чтобы все дольше летали на двух крыльях. <...> Прощай, папа, прощай, дедушка», — заявил певец.

По его словам, Бедрос Филиппович никогда не наживал себе врагов и окружал себя друзьями. Киркоров-младший также подчеркнул, что его отец прожил долгую и счастливую жизнь, а также достиг значительных успехов в творчестве.