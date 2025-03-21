Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 марта, 12:11

«Прощай, папа»: Life.ru публикует трогательную речь Филиппа Киркорова у гроба отца

Филипп Киркоров выступил с трогательной прощальной речью у гроба отца

Филипп Киркоров на похоронах собственного отца Бедроса. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Филипп Киркоров на похоронах собственного отца Бедроса. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Филипп Киркоров выступил с трогательной речью на церемонии прощания со своим отцом, народным артистом России Бедросом Киркоровым. Мероприятие проходит в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве.

Филипп Киркоров произнёс речь на церемонии прощания с его отцом. Видео © Life.ru

«У каждого из нас есть два крыламать и отец. И пока они есть, мы летаем. <...> Теперь мне придётся научиться ходить. Дай Бог, чтобы все дольше летали на двух крыльях. <...> Прощай, папа, прощай, дедушка», — заявил певец.

По его словам, Бедрос Филиппович никогда не наживал себе врагов и окружал себя друзьями. Киркоров-младший также подчеркнул, что его отец прожил долгую и счастливую жизнь, а также достиг значительных успехов в творчестве.

Филипп Киркоров пришёл на церемонию в сопровождении своих детей — Аллы-Виктории и Мартина. На прощании присутствовал посол Болгарии в России Атанас Крыстин, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, представитель МИД Мария Захарова и известные артисты, такие как Григорий Лепс, продюсер Иосиф Пригожин, певица Валерия и многие другие.

С Бедросом Киркоровым простились в московском Храме Христа Спасителя
С Бедросом Киркоровым простились в московском Храме Христа Спасителя

Напомним, о смерти Бедроса Киркорова стало известно 18 марта. Артист умер в возрасте 92 лет. В последнее время у него обострились проблемы со здоровьем, в частности развилась пневмония и сердечно-сосудистые заболевания. К сожалению, его смерть тоже была тяжёлой.

Мария Любицкая
  • Новости
  • киркоровбедрос
  • Филипп Киркоров
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar