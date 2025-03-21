«Прощай, папа»: Life.ru публикует трогательную речь Филиппа Киркорова у гроба отца
Филипп Киркоров выступил с трогательной прощальной речью у гроба отца
Филипп Киркоров на похоронах собственного отца Бедроса. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Филипп Киркоров выступил с трогательной речью на церемонии прощания со своим отцом, народным артистом России Бедросом Киркоровым. Мероприятие проходит в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве.
Филипп Киркоров произнёс речь на церемонии прощания с его отцом. Видео © Life.ru
«У каждого из нас есть два крыла — мать и отец. И пока они есть, мы летаем. <...> Теперь мне придётся научиться ходить. Дай Бог, чтобы все дольше летали на двух крыльях. <...> Прощай, папа, прощай, дедушка», — заявил певец.
По его словам, Бедрос Филиппович никогда не наживал себе врагов и окружал себя друзьями. Киркоров-младший также подчеркнул, что его отец прожил долгую и счастливую жизнь, а также достиг значительных успехов в творчестве.
Филипп Киркоров пришёл на церемонию в сопровождении своих детей — Аллы-Виктории и Мартина. На прощании присутствовал посол Болгарии в России Атанас Крыстин, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, представитель МИД Мария Захарова и известные артисты, такие как Григорий Лепс, продюсер Иосиф Пригожин, певица Валерия и многие другие.
Напомним, о смерти Бедроса Киркорова стало известно 18 марта. Артист умер в возрасте 92 лет. В последнее время у него обострились проблемы со здоровьем, в частности развилась пневмония и сердечно-сосудистые заболевания. К сожалению, его смерть тоже была тяжёлой.