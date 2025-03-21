Пушистые свидетели эпохи: 10 уникальных кадров времён СССР с котами, которые видели больше, чем КГБ

Советские кошки — отдельная страница нашей истории. Без элитных пород и дизайнерских аксессуаров они были полноправными членами семьи, делившими с хозяевами все радости и невзгоды социалистического быта. Эти мурлыкающие товарищи жили в эпоху, когда колбаса стоила 2.20, а заветная мечта о трёхкомнатной квартире могла осуществиться только после 15 лет в очереди. Мы собрали десять уникальных кадров с пушистыми свидетелями советской эпохи — и, поверьте, эти коты видели и слышали куда больше, чем агенты КГБ.

1964 год. Дипломат Иван Михайлович Майский с супругой и пушистым питомцем на подмосковной даче. Кот, похоже, хорошо знаком с протоколом дипломатических приёмов.

Четвероногие свидетели большой истории. Фото © ТАСС / Пётр Носов, Лев Портер

1967 год. Только что приобретённый котёнок на московском птичьем рынке. Возможно, это начало большой дружбы, которая продлится ещё долго.

Коты в СССР: 10 уникальных фотографий пушистых свидетелей эпохи. Фото © ТАСС / Пётр Носов

1972 год. Легендарная гимнастка, трёхкратная олимпийская чемпионка Ольга Корбут и её кот Мурашка в Гродно. Судя по выражению морды, Мурашка тоже готовился к выполнению сложного элемента.

Усатые-полосатые: как выглядели советские коты на архивных фото. Фото © ТАСС / Виталий Созинов

1974 год. Кошка мирно соседствует с мышами в школьном живом уголке. Редкий пример социалистического перевоспитания хищника.

Пушистая ностальгия: 10 фотографий котов из советского прошлого. Фото © Фотохроника ТАСС

1981 год. Московская первоклассница с котом. Пушистый товарищ явно готов помогать с домашним заданием и проверять правильность написания крючков и палочек.

От Брежнева до Горбачёва: что повидали коты в СССР. Фото © ТАСС / Игорь Зотин

1984 год. Рижские школьники на экскурсии в городском зоопарке. Даже в компании экзотических животных дети больше внимания уделяют обычным кошкам.

Тигрица и кот за одним столом: необычные фотографии животных из СССР. Фото © ТАСС / Марис Берсонс

1987 год. Хабаровск. Кот Леопольд и тигрица Ласточка вместе обедают рыбой. Такое могло случиться только в стране, где идея дружбы народов распространялась даже на животный мир.

Советские коты на фото: какими были пушистые питомцы в эпоху дефицита. Фото © ТАСС / В. Тарабащук

1988 год. Москвичка Елена Михайлова с котом Пумой на выставке. В эпоху дефицита породистый кот был таким же поводом для гордости, как импортная мебельная стенка или финское пальто.

Мурлыкающие свидетели истории: фотографии советских котов из архивов. Фото © ТАСС / Сергей Величкин

1989 год. Алтайский край. Сын фермера Виктора Ильина Алёша с семейным питомцем. Деревенские коты были не просто домашними любимцами, но и важными работниками, защищающими урожай от грызунов.

Четвероногие товарищи: архивные фотографии котов из СССР. Фото © ТАСС / Виктор Садчиков

1990 год. Калининград. Егор Антоненко принёс своего котёнка на приём к ветеринару. В последние годы существования СССР забота о домашних животных становилась всё более осознанной.

10 атмосферных фото с котами из Советского Союза. Фото © ТАСС / Валерий Маначин

Коты, пережившие СССР: уникальные фотографии пушистых свидетелей эпохи. Фото © ТАСС / Сергей Мамонтов