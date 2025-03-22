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22 марта, 08:00

Тест: Этими 7 сладкими парочками в СССР восхищались все — отгадаете, из каких они фильмов?

С наступлением весны в воздухе начинают царить любовь и романтика — люди ходят на свидания, планируют свадьбы и создают семьи. Спешим вас обрадовать — в СССР всё было точно так же!

В кино любовь — универсальный язык, который понятен каждому. Ни один фильм, будь то комедия, драма или даже боевик, не обходится без любовной линии. Это и первые влюблённости, полные надежд и трепета, и зрелые отношения, прошедшие через испытания, и даже истории, где любовь становится спасением или трагедией. В советском кино эта тема раскрыта с особой теплотой и искренностью. Герои учат нас верности, доброте и умению ценить близких. Предлагаем погрузиться в атмосферу романтики и попробовать узнать культовые парочки!

Первая влюблённость случается с нами ещё в юности! В «Ералаше», например, было множество сюжетов на эту тему, а цитаты из культового проекта до сих пор передаются из уст в уста. Слабо продолжить легендарные фразы из киножурнала на 6/6? А если фильмы про любовь всё же не тронули ваше сердце, то стоит перейти к более фундаментальным картинам. Эти 14 лучших сериалов про войну заставят ваше сердце биться чаще, а глаза мокнуть от слёз.

Тест: Бывший стиляга отгадает все 8 фильмов СССР по кадру с обувью. А вы узнаете хотя бы половину?
Тест: Бывший стиляга отгадает все 8 фильмов СССР по кадру с обувью. А вы узнаете хотя бы половину?
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Коллаж © Life.ru. Кадр из фильма «Летят журавли», «Обыкновенное чудо» / Kinopoisk

Виктория Мишинкина
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