Скорпион, меч и белые медведи: Что означают воинские татуировки в России Татуировки в армейской среде имеют давнюю историю. И не только в России. У каждого рисунка своё значение, поэтому не всем разрешалось их набивать. 21 марта, 21:23 В разных родах войск каждая татуировка имеет своё значение. Обложка © ТАСС / Артём Коротаев

Татуировки по родам войск

Как правило, во время прохождения службы воины делают лаконичные татуировки с лозунгами, номерами частей и специальными знаками, которые могут посвящённому рассказать о том, где служил боец. Красивые цветные «картинки» — прерогатива уже отслуживших, тех, кто хочет сохранить память о боевом братстве. Но истинное предназначение тату — это клеймо.

За ВДВ!

Татуировки у десантников, морпехов и спецназа бывают двух видов — общевойсковые и полковые. К общим относят надпись «За ВДВ», которую наносят на тыльную сторону правой ладони; парашюты, изображение БМД (боевой машины десанта), меча с крыльями и морд хищников в голубых беретах.

Более обширные «картинки» помогут определить, в какой части служил воин. Парашют и крылья говорят о Рязанской дивизии, два парашюта — об Ивановской. Псковские десантники накалывают себе одноглазого бойца с парашютом. А бойцы 56-го гвардейского десантно-штурмового полка, базирующегося в Феодосии, или 7-й ДШД предпочитают парашют с самолётом или вертолётом. Военнослужащие 45-го отдельного полка спецназначения любят изображать на татуировке волка в берете под парашютом.





Десантники, бывавшие в горячих точках, часто наносят на плечо изображение разъярённого тигра — с парашютом или в берете. Это такой ответ боевикам, означающий, что воин будет сражаться до конца, не ведая жалости к врагам.

Круче тигра — череп со скрещёнными костями и двумя буквами RR. Так помечают себя бойцы элитных разведывательных подразделений ВДВ. Они занимаются самыми опасными задачами в тылу врага. А вот разведчики всегда накалывают летучую мышь — символ невидимости и бесшумности.

За ВМФ!

Именно такой лозунг набивают на тыльной стороне ладони служившие на флоте.

Общевойсковыми татуировками на флоте считаются изображения якорей, моря, компаса. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lar_tattoo

Общевойсковыми татуировками на флоте считаются изображения якорей, моря, компаса и Андреевского флага, снабжённые надписями и номерами частей. На больших татуировках флаг Военного-морского флота России могут дополнять изображения военных кораблей, акул или оскалившихся зверей. Иногда военные набивают изображения морского котика, аквалангиста или водолаза.

Служившие на Севере набивают изображения кораблей среди льдов, моряки Тихого океана предпочитают акул и тигров. На Чёрном море делают татуировки чаек и дельфинов, а балтийцы часто набивают крейсер «Аврора».

Особое место в ВМФ занимают подводники. Главной темой татуировок становится субмарина.

Субмарина является основным сюжетом для татуировок моряков-подводников. Фото © «Шедеврум»

Морские пехотинцы

Морские пехотинцы тоже сохраняют привязанность к символам моря. Якорь, акулы, дельфины, хищники — вот основные элементы их татуировок. Звери изображаются на фоне парашюта. Идентифицировать морского пехотинца поможет татуировка с изображением черепа в чёрном берете.

Морпехи часто набивают на теле изображения хищников. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mihalchenkotattoo

Спецназ ГРУ и военная разведка

Спецподразделения Главного управления Генерального штаба часто помечают себя татуировкой летучей мыши. Композицию татуировки может дополнить раскрытый парашют, изображение мишени, череп в берете, ревущий тигр и вертолёт.





Пограничные войска

Мотивами погранвойск были и остаются пограничные знаки, столбы, а главное, щит и меч — символы государственной безопасности. Они, как правило, дополняются хищниками, орлом, коброй, колючей проволокой и пейзажными особенностями местности, где приходилось служить: горами, лесом. Например, те, кто служил в Армении на советско-турецкой границе, набивали гору Арарат. Однако большая часть татуировок делалась уже на гражданке, потому что на заставах заниматься таким было некогда.





Ракетные войска, ПВО, танкисты и артиллерия

Лозунг ракетчиков — «После нас тишина». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / grdnttattoo

Ракетчики, ПВО и артиллеристы главными темами «картинок» сделали символы собственных войск: стартующие баллистические ракеты с крыльями и артиллерийские орудия. В войсках РВСН тату часто дополняют лозунгом «После нас тишина», двуглавым орлом, стрелами, волком и вооружённым до зубов медведем. Артиллеристы дополняют наколки медведями, черепом со скрещёнными артиллерийскими снарядами, изображением тигра и надписью «Артиллерия — бог войны» или «Нас боятся боги».

Танкисты предпочитают изображать танки и набивать «За БТВ!» — то есть за бронетанковые войска — на тыльной стороне ладони. В почёте у них звёзды, медведи и черепа в танкистском шлеме.

Танки и скелеты — символы БТВ. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tattoo_kastet

Татуировки «афганцев»

Отдельно можно отметить татуировки, которые делали и до сих пор делают те, кто служил в Афганистане. Специалисты отмечают отсутствие в них советской и православной символики. Зато частым мотивом являются горы, минареты и мечети с полумесяцами и бородатые люди — душманы или моджахеды; восточные узоры и надписи на арабском языке.

Ключевым элементом татуировки является название места службы. Фото © ТАСС / Андрей Гордеев

Скорпион, меч и белый медведь

Ну как вы уже догадались, крылатый меч изображался на татуировках воздушных десантников, а меч на фоне щита — у пограничников. Правда, с тех пор, как крылатый меч стал символом сотрудников спецподразделений МВД, желающих его набивать поубавилось.

Белого медведя накалывали те, кто служил за Полярным кругом, скорпион же всегда являлся признаком службы на Кавказе. Те, кто участвовал в боевых действиях, изображают скорпиона с поднятым жалом. А вот знаменитая татуировка звезды, на фоне которой изображён кулак, сжимающий автомат, говорит о том, что её владелец служил в специальных отрядах, вроде «Витязя».

Десантники выбирают для сюжета военные самолёты и парашюты. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Надо признать, что в некоторых случаях военные действительно стараются не делать татуировок — это бойцы специальных подразделений, разведчики, в том числе и фронтовые. Запрещают делать татуировки тем, кто служит в тропических странах, — чтобы избежать заражения. Плохо относятся к такому сотворчеству и в военных училищах. Бывают у воинов и личные причины не делать рисунков на теле — в первую очередь религиозные.

Наше время, СВО

Пока в Интернетах ломают копья, силясь доказать, что бывалые вояки татуировок не делают, бойцы, побывавшие на СВО, бьют новые рисунки. Основные мотивы остались прежними, но к ним добавились славянские руны, знаки советской эпохи и образы смерти. В том смысле, что «делать ей тут нечего».

Татуировка бойца Армии России в зоне СВО. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tattoostudio_leshiy

Авторы Александр Лаврентьев