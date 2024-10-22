Тело как храм: какие религии запрещают нанесение татуировок и почему

Татуировки — это древняя традиция, которая на протяжении веков играла важную роль в культуре многих народов. Однако в некоторых религиях к ним относятся с осторожностью, а иногда и вовсе запрещают. Почему же в некоторых верованиях татуировки считаются греховными? В чём кроется причина этих ограничений? Давайте разберёмся в исторических и религиозных мотивах, лежащих в основе запрета на нанесение татуировок.

Ислам и запрет на татуировки

Мусульманский праздник. Фото © ТАСС / EPA / NARENDRA SHRESTHA

Ислам — это религия с глубокими традициями и строгими правилами, которые касаются многих аспектов жизни верующих. В этой религии особое значение уделяется божественному творению, и любое изменение внешности человека, включая татуировки, считается нарушением этой священной заповеди.

Согласно Корану, человеческое тело — это совершенное творение Аллаха, и любое вмешательство в него, будь то татуировка, пирсинг или пластическая операция, воспринимается как непочтение к божественной воле.

Мусульманин, решившийся сделать татуировку, рискует быть осуждённым не только обществом, но и Богом. Более того, даже мастер, выполняющий такую процедуру, может быть наказан за соучастие в грехе.

Как христианство относится к татуировкам

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Ещё одной религией, в которой татуировки нежелательны, является христианство. И хотя в Библии содержится ограниченное количество упоминаний о татуировках и других способах изменения внешности, даже эти упоминания ясно указывают на то, что христианская религия выступает против таких практик. В книге Левит (19:28) указано: «Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмён», что подчёркивает запрет на нанесение изменений на теле.

Дополнительно в Книге Второзакония (14:1) говорится: «Вы сыны Господа Бога вашего; не делайте нарезов на теле вашем и не выстригайте волос над глазами вашими», что также подтверждает недопустимость изменения внешнего облика. Эти цитаты указывают на важность уважения к телесной целостности как к дару от Бога и осуждают любые попытки модификации тела.

Можно ли в иудиазме делать тату

Иудаизм — ещё одно религиозное учение, которое выступает против рисунков и надписей на теле. Иудейский запрет на татуировки основывается на строках из книги Левит, где сказано: «Не делайте царапин по умершим на теле вашем, и наколотой надписи не делайте на себе. Я — Бог». Этот запрет подчёркивает, что тело человека принадлежит Богу и любое вмешательство в него является непочтительным.

Известный еврейский мудрец Рамбам сравнивал нанесение татуировок с языческим обычаем, когда люди украшали свои тела изображениями идолов в знак поклонения. Он считал, что подобные практики недопустимы для евреев, которые должны чтить единственного Бога и не иметь иных богов, кроме него.

Что думают про татуировки в буддизме

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В третьей по численности мировой религии наколки также крайне нежелательны. В буддизме большое значение придаётся дисциплине ума и освобождению от привязанностей. Татуировка, по мнению приверженцев этого учения, усиливает привязанность к внешним вещам. Она может символизировать привязанность к человеку (имя), событию (знак) или даже просто к красивой форме (рисунок).

Такие привязанности укрепляют иллюзию постоянства и неизменности «Я», в то время как ум постоянно изменяется. Со временем привязанности становятся неактуальными, и татуировка может стать причиной беспокойства и неудовлетворения. Возникает несоответствие между внутренним миром и внешними обстоятельствами. В итоге человек может почувствовать необходимость удалить татуировку, чтобы избавиться от неприятных эмоций.